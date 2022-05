Kate Middleton, qual è il significato simbolico dei tre anelli che porta sempre al dito Avete mai notato che Kate Middleton porta sempre tre anelli all’anulare sinistro? Il più prezioso è quello regalatole da William dopo il fidanzamento ufficiale ma la cosa che in pochi sanno è che anche gli altri due nascondono un significato dolcissimo.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è ormai abituata a vivere sotto i riflettori: da quando ha sposato il principe William nel 2011 sa bene di finire al centro dell'attenzione dei media a ogni apparizione pubblica ed è per questo che cura i suoi look nei minimi dettagli, non lasciando nulla al caso. Se da un lato gli abiti che sfoggia registrano spesso il sold-out, creando il cosiddetto "Effetto Kate", dall'altro i gioielli sono quasi sempre dei pezzi unici che fanno parte della collezione reale. Certo, non disdegna i ciondoli e gli orecchini low-cost, ma per quanto riguarda gli anelli, di solito sono delle chicche ereditate dai Windsor. In quanti hanno notato che sulla mano sinistra porta sempre tre preziosi? La cosa che in pochi sanno è che nascondono un significato simbolico dolcissimo.

L'anello di fidanzamento è un ricordo di Lady Diana

È ormai risaputo che l'anello a cui Kate Middleton è più legata è quello che le ha regalato il principe William quando le ha chiesto la mano. Si tratta di un solitario con uno zaffiro ovale da 12 carati al centro e intorno 14 diamanti, il cui valore è davvero inestimabile. Al di là del suo prezzo, però, a renderlo speciale è il fatto che si tratta di un cimelio di famiglia: è appartenuto a Lady Diana e William lo ha conservato gelosamente dopo la sua morte nell'attesa di incontrare la donna della sua vita. Alla fine ha realizzato il desiderio e oggi a portare a dito quel prezioso è la sua amorevole moglie, nonché la mamma dei suoi tre figli.

I tre anelli di Kate Middleton

Perché Kate Middleton porta gli anelli in tandem

La cosa che forse in pochi hanno notato è che la Duchessa di Cambridge non porta quell'anello da solo, lo abbina sempre ad altri due preziosi che ama indossare "in tandem". Il primo è la fede d'oro gallese con cui il 29 aprile del 2011 ha giurato di amore eterno al marito William, il secondo è invece una fascia in oro bianco tempestata di diamanti. Chi glielo ha regalato? Sempre il principe, che ha pensato bene di omaggiarla con l'Eclipse Diamond Eternity Ring di Annoushka da mille sterline nel momento in cui è nato George. Insomma, il motivo per cui porta i tre gioielli tutti insieme è chiaro: sono un simbolo dell'immenso amore che prova per la famiglia.