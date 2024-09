video suggerito

BigMama dalla passerella al front-row: è lei la star della Milano Fashion Week BigMama è una delle grandi protagoniste della Milano Fashion Week. Oltre ad aver seguito le sfilate dalle prime file del front-row, ha anche debuttato in passerella, trasformandosi in modella per una notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono molte le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro collezioni. A ogni sfilata il front-row si riempie di star e tutte ne approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di abiti originali e tacchi alti. Tra le protagoniste indiscusse degli show degli ultimi giorni c'è stata BigMama che, oltre ad aver seguito gli eventi fashion direttamente dalle prime file, ha anche fatto il suo debutto in passerella. Dopo aver spopolato all'ultimo Festival di Sanremo, ora è pronta per andare alla conquista dell mondo della moda, un settore che anno dopo anno diventa sempre più inclusivo.

BigMama in total gold alla sfilata di Cavalli

È fin dalla prima esperienza al Festival di Sanremo che BigMama ha cominciato a mettere in mostra il suo animo fashion: tra completini in latex, abiti stringati fatti su misura e manicure XXL personalizzate, ha sempre dato prova di avere grande stile, gusto e personalità. Ora che si sta svolgendo la Fashion Week milanese non poteva che seguire gli eventi da assoluta protagonista. Ha fatto il suo debutto alla sfilata di Roberto Cavalli, in occasione della quale ha incantato il pubblico con un look nero e oro. Per seguire lo show dal front-row ha abbinato un lungo vestito a tunica total gold dai dettagli trasparenti a un body dark dalla scollatura generosa, completando il tutto con una cascata di collane a catena e con un paio di boots con la suola a carrarmato. Borsetta micro, capelli sciolti e tirati all'indietro e sguardo sensuale rivolto in camera: BigMama è assolutamente iconica.

BigMama alla sfilata di Roberto Cavalli

BigMama sfila per Marco Rambaldi

È stato però allo show di Marco Rambaldi che BigMama ha davvero sorpreso i fan, il motivo? Per lei niente front-row, si è trasformata in modella per una notte sfilando in passerella con un candido look caratterizzato da gonna crochet che sembra essere fatta all'uncinetto, infradito raso terra coordinate e top di pelle color panna che ha lasciato in vista il tatuaggio "Dea" sul petto.

BigMama sfila per Marco Rambaldi

A farle compagnia sul catwalk c'erano anche la campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani in mini dress e borsa-busta della spesa e il digital creator Francesco Cicconetti, apparso super glamour in bermuda e stivali col tacco. La scelta dei modelli non è stata casuale: lo stilista, da sempre inclusivo, ha voluto ancora una volta ha voluto celebrare una bellezza e uno stile unici nel loro genere e considerati "non convenzionali" nel mondo della moda. Gli abiti lanciati in passerella non si limitano a essere glamour e a seguire le mode del momento, vogliono anche raccontare una storia e far sentire il pubblico al sicuro