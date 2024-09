video suggerito

Cristina Marino e Luca Argentero alla serata di gala: nella fretta lei mette due scarpe diverse Incidente di stile per Cristina Marino, che con Luca Argentero ha partecipato a una serata della Milano Fashion Week: nella fretta ha messo due scarpe diverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristina Marino e Luca Argentero

Dopo la sfilata di Etro che ha chiuso la seconda giornata della Milano Fashion Week, Cristina Marino ha presenziato anche a un altro evento esclusivo. Assieme al marito Luca Argentero è stata ospite della serata organizzata da Garatti, che assieme a tanti ospiti ha voluto festeggiare l'apertura di un nuovo store. Era presente anche Kasia Smutniak, con un look angelico total white. La coppia, invece, ha puntato sull'intramontabile eleganza del nero (con un piccolo incidente di percorso).

Il look di coppia coordinato di Luca Argentero e Cristina Marino

La coppia è una delle più amate dal pubblico, che li segue con affetto tra la vita professionale e quella privata. Su questo fronte cercano di essere più attenti e riservati, soprattutto quando ci sono di mezzo i loro due figli. Per tutelari hanno deciso di tenerli fuori dall'esposizione mediatica e quindi evitano di mostrarne i volti sui social.

La Milano Fashion Week è un appuntamento fisso nel loro calendario di impegni. Quest'anno l'influencer era da sola alla sfilata di Etro, mentre ha partecipato in coppia alla serata organizzata da Garatti. Il brand di alta gioielleria ha festeggiato l'apertura di un nuovo atelier milanese con un evento esclusivo. Look coordinato total black per marito e moglie: basic e minimal la scelta di stile di Cristina Marino, che ha puntato su un intramontabile tubino midi aderente a maniche lunghe, abbinato a sandali e pochette.

Leggi anche Kasia Smutniak icona di eleganza, è angelica alla serata di gala vestita di bianco e perle

Completo scuro anche per l'attore. È stato proprio lui a rivelare su Instagram il retroscena della serata. Non in tutte le foto si vede il dettaglio incriminato, ma ci ha pensato lui a condividere un focus che non lascia spazio a dubbi. C'è un'immagine di Cristina Marino in cui indossa due sandali diversi! Uno è scuro, l'altro ha una fascia trasparente sul piede. Il motivo lo ha rivelato la stessa influencer, reggendo il gioco al marito: "Tutto vero: nella fretta di cambiarmi in macchina sono scesa con due scarpe diverse".