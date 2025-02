Cristina Marino e Luca Argentero coordinati alle sfilate: ma la regina di stile in famiglia è Nina

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Per influencer, modelle e celebrities è tempo di Fashion Week. A Milano sono giunti ospiti provenienti da ogni parte del mondo, invitati dalle Maison ad assistere alle sfilate della stagione Autunno/Inverno 2025-26. È tornata alla Settimana della Moda milanese anche Chiara Ferragni, a distanza di un anno dall'inizio della crisi innescata dal caso Balocco. Sempre presenti Cristina Marino e il marito Luca Argentero, ospiti fissi degli eventi.

Cristina Marino e Luca Argentero da Tagliatore

Cristina Marino non diserta mai le sfilate: da fashion addicted e appassionata di moda e tendenza, sono per lei eventi imperdibili! Negli anni precedenti l'abbiamo vista da Ermanno Scervino, Emporio Armani, Alberta Ferretti, Moncler. In alcune occasioni ha partecipato in coppia col marito Luca Argentero: i due sono innamorati come il primo giorno e molto affiatati, una sintonia che esprimono a ogni sguardo. La Fashion Week milanese è appena cominciata e per l'influencer sono stati infatti giorni densi di impegni e appuntamenti, da uno evento all'altro.

Era alla sfilata di Tagliatore, marchio sartoriale italiano di lunga tradizione familiare, che dalla Puglia (Martina Franca per la precisione) è riuscito a espandersi sul mercato internazionale. Quest'anno per la prima volta Pino Lerario, direttore creativo del brand, ha deciso di presentare la sua collezione donna Autunno/Inverno 2025-26 proprio alla Settimana della Moda milanese. Erano presenti allo show anche Cristina Marino e Luca Argentero.

Look coordinato della coppia, che spesso abbina gli outfit. Completo grigio chiaro per lui, con lupetto; tailleur grigio chiaro con blazer oversize e pantaloni morbidi, camicia bianca e cravatta per lei. Sono certamente una coppia trendy e forse ha ereditato questo occhio per la moda anche la loro primogenita, la piccola Nina Speranza, che compirà 5 anni a maggio. Dopo di lei è arrivato ad allargare la famiglia Noè Roberto, nato nel 2023.

I genitori hanno scelto di essere molto rigorosi, per quanto riguarda l'esposizione dei figli sui social. Non ne hanno mai mostrato il viso e hanno sempre preferito non eccedere, nella condivisione di loro fotografie, che infatti sono piuttosto rare: un modo per proteggere la loro privacy, per tutelarli. Cristina Marino, nel pieno dei preparativi per la Fashion Week, ha mostrato a fan e follower una foto della piccola Nina, ripresa di spalle. La piccola indossa un grazioso cappottino e ha i capelli acconciati in due treccine adorabili, eseguite anche in modo molto preciso sui capelli biondi. "Queen of style" ha commentato l'influencer. La vera regina di stile, in famiglia, è Nina!