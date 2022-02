Cristina Marino, svolta dark alla Milano Fashion Week: alle sfilate col micro top in pelle Dopo la sfilata di Emporio Armani e quella di Alberta Ferretti, Cristina Marino ha preso parte alla sfilata di Ermanno Scervino, nella quarta giornata della Milano Fashion Week. Ha scelto un look total black di pelle.

A cura di Giusy Dente

Oggi quarta giornate di sfilate, alla Milano Fashion Week: all'evento si respira un'aria di normalità, il clima è disteso perché finalmente la pandemia sembra un lontano ricordo. La manifestazione è ricca di appuntamenti, finalmente in presenza, dopo il lungo stop imposto dal Covid, che aveva reso impossibile la presenza del pubblico. Adesso invece celebrities e influencer da ogni parte del mondo sono accorse agli show dei loro brand del cuore, per guardare in anteprima le nuove collezioni. Oggi uno degli appuntamenti più attesi è la sfilata di Dolce&Gabbana, in programma assieme a quelle di Bottega Veneta, Philosophy di Lorenzo Serafini, Trussardi ed Ermanno Scervino.

Cristina Marino alla MFW

Cristina Marino sta partecipando attivamente alla Milano Fashion Week, raccontando le sue giornate sui social, mostrando sia le fasi della preparazione che alcuni momenti della passerella. La moglie di Luca Argentero nella prima giornata era presente allo show di Alberta Ferretti, con un look mannish color tabacco che si rivelerà perfetto per la primavera: pantaloni di pelle a vita alta e leggermente a zampa, giacca over abbinata. È stata poi la volta della sfilata di Emporio Armani, a cui ha preso parte proprio con Luca Argentero: i due erano elegantissimi, con un look coordinato black&white.

Cristina Marino alla sfilata di Ermanno Scervino

Alla sfilata di Ermanno Scervino erano presenti diversi volti noti: Marica Pellegrinelli, Cecilia Rodriguez, Filippa Lagerback, Paola Turani, Cristina Marino. La moglie di Luca Argentero non sbaglia un colpo, in fatti di stile, passando dai look più casual e sportivi a quelli da sera con grande classe e disinvoltura. Riesce a dare carattere a tutto ciò che indossa, con classe e senza eccedere. Per l'evento della quarta giornata della MFW ha scelto un look total black di pelle: giacca over con maxi bottoni dorati, micro top bustier (con addominali in vista) e pantaloni a zampa. Tono su tono anche gli accessori, mentre per l'acconciatura ha scelto dei micro chignon (come quelli di Chiara Ferragni, in stile Sailor Moon).