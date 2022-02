Cristina Marino e Luca Argentero alle sfilate milanesi: il look di coppia è coordinato Cristina Marino e Luca Argentero hanno preso parte alla sfilata di Emporio Armani, nella seconda giornata della MFW. La coppia ha scelto un look coordinato black&white.

A cura di Giusy Dente

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo: fino al 28 febbraio tantissimi eventi animeranno la città, che per l'occasione ha accolto celebrities e influencer da ogni parte del mondo. Ieri Tantissimi sono i brand che hanno sfilato, portando in passerella le nuove collezioni: Blumarine, MM6 Maison Margiela, Moschino, MaxMara, GCDS, Emporio Armani. A quest'ultima sfilata ha preso parte anche una coppia amatissima del mondo dello spettacolo: Cristina Marino e Luca Argentero.

Le celebrities alla MFW

Per influencer, vip e fashion addicted gli eventi della MFW sono appuntamenti imperdibili. Alle sfilate di questi giorni erano tantissimi i volti noti, del mondo dei social e dello spettacolo, presenti. Per esempio è appositamente volata in Italia Kim Kardashian: era allo show di Prada, una dei più attesi della seconda giornata. Non poteva certo mancare Chiara Ferragni, che sta seguendo gli show principali in programma dando il meglio di sé in fatto ad outfit e make-up.

in foto: sfilata Emporio Armani

Sangiovanni invece ha assistito alla sfilata di Diesel, il brand che lo veste da diversi mesi; alla stessa sfilata era presente anche Melissa Satta, in total look Diesel. Non poteva mancare Elodie, che dopo la musica si è imposta anche nel mondo della moda: è una vera e propria icona di stile, capace di fare centro con ogni outfit. La cantante è stata ospite della sfilata di uno dei suoi designer preferiti, AndreAdamo: ha indossato un sensualissimo look total red. Cristina Marino era presente allo show di Alberta Ferretti, dove ha sfoggiato un completo di pelle. Allo show di Emporio Armani non è arrivata da sola, ma mano nella mano col marito Luca Argentero.

Luca Argentero e Cristina Marino da Emporio Armani

La sfilata di Emporio Armani ha animato la seconda giornata di sfilate della Milano Fashion Week. Il brand ha portato in passerella (una sorta di scacchiera) una collezione coloratissima, passando dalle tonalità pastello al multicolor: tutti capi allegri e con stampe vivaci. Proprio alla scacchiera e al black&white si sono ispirati Luca Argentero e Cristina Marino, per il loro outfit. La coppia ha preso parte all'evento con un look coordinato alternando il bianco e il nero. Sono belli, di talento, innamoratissimi e decisamente anche alla moda!