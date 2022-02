Kim Kardashian arriva in Italia: total look di pelle per assistere alle sfilate milanesi Kim Kardashian è atterrata in Italia appositamente per prendere parte alla Milano Fashion Week. L’influencer ha seguito la sfilata di Prada. Cosa ha indossato per l’occasione? Un completo verde di pelle abbinato a cappotto di pelle oversize.

A cura di Giusy Dente

Con la foto di un piatto di pasta, Kim Kardashian ha annunciato sui social il suo arrivo in Italia. L'imprenditrice non poteva mancare all'evento del momento: la Milano Fashion Week. Le sfilate nel capoluogo milanese sono ormai entrate nel vivo. Ieri è stata la volta dell'attesissimo show di Fendi: la Maison ha presentato la nuova collezione Autunno/Inverno 2022-23, caratterizzata dalle trasparenze, dall'effetto vedo-non vedo e da una nuova idea di seduzione. Mentre in passerella hanno sfilato Vittoria Ceretti e Bella Hadid, tra il pubblico c'erano diverse celebrities, in primis Chiara Ferragni. L'influencer ha preso parte poi allo show di Prada, dove era presente anche la ex moglie di Kanye West, giunta direttamente da Los Angeles.

Le influencer alla sfilata di Prada

Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato, nella seconda giornata dedicata alle sfilate della Milano Fashion Week, la collezione Autunno/Inverno 2022-23. La Maison ha attirato in città tantissime celebrities, alcune delle quali particolarmente amiche del brand, che non potevano mancare allo show. Chiara Ferragni per esempio ha indossato spesso le creazioni del marchio e difatti era in prima fila. Di Prada era la scintillante borsa sfoggiata solo pochi giorni fa alla New York Fashion Week, così come i suoi originali e costosi guanti tridimensionali, ma anche il top in denim con cui è arrivata a Cannes questa estate.

Con lei ad assistere alla sfilata c'era anche Kim Kardashian, che era stata pochi mesi fa in Italia, ma a Roma per la precisione. La ex moglie di Kanye West è una vera e propria icona del settore fashion. Non a caso è stata premiata con il Fashion Icon Award ai People’s Choice Awards 2021, proprio per la sua abilità nell'intercettare e nel lanciare tendenze. Stavolta a Milano per le sfilate della Settimana della Moda ha scelto un look verde dalla testa ai piedi (mani comprese, coperte dai guanti). Sopra al completo di pelle, pantaloni a zampa e maxi camicia, un cappotto di pelle oversize lungo quasi fino alle caviglie. Non poteva non essere presente all'evento, visto che in passerella c'era la sorella Kendall Jenner, che ha sorpreso tutti con un nuovo hair look arancione. Le due sorelle quando si tratta di stile sanno sempre come stupire!