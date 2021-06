Kim Kardashian è nella capitale e ieri, come raccontato dalle storie sul suo profilo Instagram, si è recata in visita al Colosseo posando con Chris Appleton e Mario Dedivanovic, rispettivamente hair stylist e make up artist di fiducia dell'imprenditrice, stilista e influencer. Classe 1980, 41 anni, continua a essere un'icona di stile in tutto il mondo e tra i personaggi più seguiti tanto da avere uno show dedicato negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia, il reality "Al passo con i Kardashian". Non sono note le ragioni della presenza di Kim e del suo team a Roma, non risultano appuntamenti pubblici a cui la star è attesa, tantomeno la stampa specializzata di moda e gossip è al corrente di appuntamenti di lavoro, magari con qualche firma italiana della moda, per Kardashian.

Kim Kardashian a Roma: cosa fa la star della tv e del gossip in Italia?

Tanta la curiosità dei fan che si chiedono cosa faccia la star a Roma e se si tratti di lavoro oppure semplicemente di un'incursione di piacere in Italia senza la famiglia, fresca di divorzio dal rapper Kanye West con il quale ha avuto quattro figli. L'amore della star della tv e del gossip per l'Italia è noto: nel 2014 proprio con West decise di convolare a nozze con una cerimonia esclusiva e blindata al Forte Belvedere a Firenze. Chris Appleton ha postato delle foto e dei video mentre era in visita al Vaticano e a San Pietro, ma apparentemente questa volta era da solo. i tratti di lavoro o di piacere, dopo il selfie al Colosseo di Kim Kardashian si sono perse le tracce, ma non è escluso che possiate incontrarla tra monumenti e musei come una turista qualsiasi.