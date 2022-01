Chiara Ferragni lancia i guanti tridimensionali per l’inverno: quanto costa l’originale accessorio Chiara Ferragni ha indossato degli originali guanti Prada con piccola tasca triangolare. Il loro costo non è per tutti.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni non si smentisce mai: che si tratti di look glamour per eventi mondani o di outfit più casual per tutti i giorni, i capi griffati sono sempre la sua scelta. L'influencer e imprenditrice è appena stata a Parigi, ospite delle sfilate della Haute Couture assieme a sua sorella Valentina. La moglie di Fedez per l'occasione ha dato il meglio di sé in quanto a stile, puntando molto anche sulla provocazione: sotto l'elegante cappotto bianco di Schiaparelli con seno in rilievo indossava solo calze a rete e reggiseno. Molto sensuale anche il top catena di Balmain con schiena completamente nuda. Ma quando non è alle sfilate cosa indossa Chiara Ferragni, per essere sempre al top?

Chiara Ferragni ama gli accessori originali

Chiara Ferragni è attentissima a cogliere le tendenze e spesso anche ad anticiparle! Sa benissimo che a volte basta un accessorio per rivoluzionare completamente un look e dargli carattere. Tra quelli più originali e chiacchierati da lei sfoggiati c'è sicuramente la borsa a forma di patatine fritte, un vero e proprio oggetto del desiderio realizzato da Judith Leiber, stilista di origini ungheresi morta nel 2018 famosa proprio per le sue iconiche e preziose mini bag. Le celebrities le adorano: da Beyoncé a Jennifer Lopez, da Gwen Stefani a Blake Lively. Il loro costo non è per tutti: ci sono modelli che superano anche i 6000 euro! Altra borsa di Chiara Ferragni che ha destato stupore è quella indossata di recente, a forma di tazza da asporto. Si tratta di un modello di Louis Vuitton da 1500 euro, disegnato dal designer recentemente scomparso Virgil Abloh.

in foto: guanti Prada

L'ha sfoggiata per andare a fare colazione e nella stessa occasioni non sono passati inosservati anche i suoi guanti: ovviamente, griffati anche quelli! Si tratta dei guanti in nappa lucida con pouch di Prada, nella trendy colorazione Pavone. La loro caratteristica principale, che li rende unici e riconoscibili, è la piccola tasca triangolare con chiusura zip e logo smaltato posta, però, solo su uno dei due guanti. Il loro costo? ‘Solo' 880 euro!