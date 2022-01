Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: la catena diventa un top che lascia la schiena nuda Chiara Ferragni è a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture e, tra sfilate ed eventi mondani, sta dando il meglio di lei in fatto di look. Nelle ultime ore ha puntato tutto sulla sensualità e sull’originalità, scoprendo la schiena con una catena d’oro indossata come un top.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Parigi, ha lasciato a casa Fedez con i figli Leone e Vittoria per partecipare alla Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro collezione di Alta Moda per la Primavera/Estate 2022, da Dior a Schiaparelli, fino ad arrivare a Chanel. Al di là delle sfilate, nella capitale francese si stanno tenendo anche molti eventi mondani all'insegna del glamour e l'imprenditrice non perde occasione per parteciparvi. Nelle ultime ore si è servita dei social per mostrare l'outfit scelto per la serata di ieri ed è un trionfo di originalità e sensualità.

Il top a catena di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione della Fashion Week per osare in fatto di look? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni durante la sua seconda serata parigina. L'influencer ha infatti abbinato un paio di pantaloni neri aderenti a un top a forma di catena della collezione Primavera/Estate 2022 di Balmain. Si tratta di un pezzo d'artigianato ideato dal direttore creativo Olivier Rousteing, realizzato in ben 5 settimane di lavoro. Così facendo ha lasciato ombelico e schiena nuda, rivelando i tatuaggi che ha su braccia e costato. Sebbene Chiara si sia distinta per originalità, non è stata la prima a indossare il prezioso top "rigido". Dove lo avevamo già visto? Sul red carpet degli InStyle 2021, dove Elle Fanning lasciò tutti senza parole con lo stesso capo d'oro e cristalli firmato Balmain.

Chiara Ferragni col top Balmain

Lo stile di Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi

Chiara Ferragni era tra le ospiti più attese della Paris Fashion Week e fin dall'arrivo in Francia non ha deluso le aspettative dei fan. Per la prima serata nella ville lumiere ha puntato tutto su un look rock in pelle nera con dei sensuali pantaloni stringati, mentre il giorno successivo allo show di Schiaparelli ha osato un outfit "anatomico" con cappotto col seno e orecchini gold a forma di orecchie. Nel pomeriggio ha preferito essere bon-ton con un tailleur verde smeraldo, con gonna e blazer coordinati ha seguito la sfilata di Dior direttamente dalla prima fila. Il top a catena è solo l'ultima "chicca" sfoggiata dall'influencer ma di certo prima del rientro a Milano continuerà a sorprendere con la sua passione per il glamour.