Fendi sfila a Milano e porta la lingerie fuori dalla camera da letto: il baby doll è il nuovo tailleur Il protagonista del primo giorno di sfilate milanesi è Fendi: la collezione Autunno/Inverno 2022-23 sarà dominato dalle trasparenze e da una nuova idea di seduzione.

A cura di Beatrice Manca

La Settimana della Moda di Milano è entrata nel vivo: tra gli eventi di punta della giornata di mercoledì 23 febbraio c'era sicuramente la sfilata di Fendi. A un anno dal debutto, lo stilista Kim Jones dimostra di padroneggiare con più scioltezza i codici estetici del brand romano: la collezione Autunno/Inverno 2022-23, disegnata insieme a Silvia Venturini Fendi, si muove tra eredità e sperimentazione. Parola d'ordine: leggerezza. Il prossimo inverno sarà dominato dalle trasparenze e da una nuova idea di seduzione: abiti impalpabili come lingerie dal chiaro sapore fine anni Novanta, bustier che sagomano giacche e abiti, stivali in pelle.

Fendi Autunno/Inverno 2022–23

La collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Fendi

La nuova collezione invernale di Fendi gioca sui contrasti: bustier di pelle indossati sopra ai blue jeans, cappotti eleganti che si aprono su abiti-sottoveste, gonne in pelle che rivelano la lingerie a vista sotto le camicette. La femminilità dello chiffon – un tripudio di fiocchi e rouches – incontra la pelle, il denim e gli immancabili dettagli in pelliccia. La collezione è in equilibrio tra il rigore dei colletti abbottonati e il romanticismo degli abiti floreali, leggeri e fluttuanti. Le trasparenze dominano la sfilata: tute, abiti, camicie e perfino i pantaloni giocano sull'effetto vedo-non-vedo.

Fendi Autunno/Inverno 2022–23

Anche la palette cromatica, di conseguenza, si alleggerisce e sfuma nei mezzi toni: rosa pallido, verde salvia, ghiaccio, celeste polvere, grigio. Le prime collezioni di Kim Jones erano dominate da tinte assolute portate dalla testa ai piedi – bianco, nero, beige – mentre ora la tavolozza si arricchisce di contrasti cromatici: rosso e rosa, verde e beige, blu e marrone. Le influenze "inizio millennio" spuntano nella collezione tra i ciondoli a forma di minibag e gli abiti effetto patchwork così simili a certi vestiti che ricorderanno le adolescenti degli anni Duemila.

Bella Hadid sfila per Fendi Autunno/Inverno 2022–23

L'accessorio che non potrà mancare nel nostro guardaroba? I guanti alti fino al gomito, anche se portati in colori diversi, e le borse effetto fur. Tra i dettagli che spopoleranno ci sono gli occhiali a mascherina e gli orecchini gold a forma di chiave, che ricalcano la F dorata del logo. In passerella anche Bella Hadid e Vittoria Ceretti, tra le top model più attese a Milano.

Vittoria Ceretti sfila per Fendi Autunno/Inverno 2022–23

Ora che le restrizioni legate al Covid si sono allentate, lo show si è di nuovo affollato di pubblico e ospiti vip, come prima della pandemia. In prima fila non poteva mancare Chiara Ferragni, che ha sfoggiato un maxicappotto colorato effetto fur.