Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 23 febbraio: come vedere la sfilata di Fendi La Settimana della Moda si è ufficialmente aperta: si entra nel vivo con le sfilate di Diesel, Fendi, Alberta Ferretti e Roberto Cavalli. Ecco gli eventi da non perdere e come partecipare.

A cura di Beatrice Manca

Fendi Haute Couture P/E 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata: fino al 28 febbraio gli stilisti presenteranno le collezioni Donna per l'Autunno/Inverno 2022-23 (qui il calendario completo). Dopo il debutto di Capasa Milano, il nuovo progetto del designer di Ennio Capasa, oggi si entra nel vivo con l'evento We Are Made In Italy, collettivo di designer di colore che promuove l'integrazione nel sistema moda italiano. Alle ore 11:00 è la volta del designer milanese Calcaterra, seguito da Diesel: il brand debutta nel calendario di Milano Moda Donna sotto la guida del direttore creativo Glenn Martens. Nel pomeriggio si prosegue con Fendi, alle 14:00, e con Alberta Ferretti alle 17:00. La prima giornata di sfilate si chiude alle 20 con Roberto Cavalli di Fausto Puglisi.

Le sfilate di mercoledì 23 febbraio e gli eventi di oggi

10:00 – We Are Made in Italy

11:00 Calcaterra – via Pergolesi 8

12:00 Marco Rambaldi

13:00 Diesel – via Moncucco 35

14:00 Fendi – via Solari, 35

15:00 Del Core – via Gugliemo Rontgen 1

16:00 AC9 – via Calabiana 6

17:00 Alberta Ferretti

18:00 N21 – via Archimede 26

19:00 AndreAdamo

20:00 Roberto Cavalli

Milano Moda Donna Autunno/Inverno 2022–23

Dove vedere la sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week

Tra i nomi di punta della prima giornata c'è sicuramente Fendi: la collezione per l'Autunno/Inverno 2022-23 disegnata da Kim Jones sarà presentata in via Solari 35 alle ore 14:00. Accedere alle sfilate è un sogno per molti appassionati, ma avere i biglietti per le sfilate è una sfida quasi impossibile: ingressi sono riservati a buyers, addetti ai lavori e ospiti vip dei brand. Niente paura: esiste un modo per vedere le sfilate, completamente gratis. Fendi trasmette la sfilata integralmente sui canali social e sul sito ufficiale del brand. L'alternativa? Il sito ufficiale di Camera Moda, l'ente che organizza le sfilate, dove si può guardare la diretta o sfogliare video e foto delle collezioni, anche nei giorni successivi. Il vantaggio? Una regia che permette di apprezzare ogni dettaglio della collezione, senza nessuno troppo alto seduto di fronte a voi!