Milano Fashion Week donna 2022/2023, il calendario delle sfilate: tornano Gucci e Bottega Veneta Dal 22 al 28 febbraio tornano le passerelle di Milano Moda Donna: il calendario completo di sfilate ed eventi, tra grandi ritorni e novità in calendario.

A cura di Beatrice Manca

La Milano Fashion Week torna in presenza. A due anni di distanza dall'inizio della pandemia, la moda torna ad abbracciare la città di Milano con quasi 170 appuntamenti in calendario tra sfilate, presentazioni e eventi. Dal 22 al 28 febbraio 2022 i designer presenteranno le collezioni prêt-à-porter donna per l'Autunno/Inverno 2022-23, dopo le sfilate maschili dello scorso gennaio. Il calendario prevede 70 sfilate, ormai quasi interamente in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti contagio: per show ed è eventi sono obbligatori green pass e mascherine Ffp2. Tra le novità più attese c'è sicuramente il ritorno di Gucci, dopo due anni di assenza in calendario, e di Bottega Veneta sotto la guida del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy. Chi non ha un invito, necessario per partecipare a sfilate ed eventi, non deve preoccuparsi: molti brand hanno previsto alternative digital da seguire comodamente da casa.

Il ritorno di Bottega Veneta e Gucci alla Milano Fashion Week

Tra le novità più attese ci sono due grandi ritorni: Bottega Veneta e Gucci. Gucci aveva smesso di sfilare a Milano due anni fa, prima della pandemia: il direttore creativo Alessandro Michele aveva deciso di sfilarsi dal calendario per seguire un nuovo flusso creativo, più rilassato, attraverso gli show digitali. Dopo la spettacolare sfilata a Los Angeles, la Love Parade, Gucci torna a casa: presenterà la collezione co-ed per l'Autunno/Inverno 2022-23 nella cornice della Milano Fashion Week. Anche Bottega Veneta aveva compiuto un simile percorso, presentando le sue collezioni fuori calendario: il ritorno a Milano sarà segnato dall'atteso debutto di Matthieu Blazy, il nuovo direttore creativo dopo l'addio di Daniel Lee. Tornano in calendario anche Plein Sport, Trussardi e Diesel, sotto la guida dello stilista Glenn Martens. Tra i debutti eccellenti AndreAdamo e l'etichetta giapponese Ambush.

Come partecipare agli eventi

Per entrare alle sfilate della settimana della moda è necessario essere in possesso dell'invito, riservato a ospiti e addetti ai lavori. Stampa, bloggers e buyers possono presentare una richiesta accreditandosi sul sito, per tutti gli altri invece entrare è molto complicato perché la pandemia ha ulteriormente ridotto la capienza e centellinato gli ingressi. L'escamotage per vedere le sfilate però c'è: molti brand trasmettono lo show integralmente su Youtube, sui social o sul proprio sito. Sul sito di Camera Moda inoltre è possibile recuperare tutti i video e le foto delle sfilate.

Le sfilate in calendario nella Milano Fashion Week

Il calendario della Milano Fashion Week (disponibile sul sito) si apre ufficialmente con l'evento We Are Made In Italy, un collettivo digitale per valorizzare i talenti di colore nel nostro Paese. Il primo a sfilare mercoledì 25 febbraio è Calcaterra, al suo debutto sulle passerelle milanesi, seguito da da Diesel, Fendi, Alberta Ferretti, AndreAdamo e Roberto Cavalli. Giovedì 24 febbraio le sfilate riprendono con Max Mara: tra i più attesi c'è lo show di Prada, seguito da MM6 Maison Margiela e Moschino. Venerdì 25 febbraio le sfilate proseguono con Missoni, Etro, Gucci e Versace. Sabato 26 febbraio è la volta, tra gli altri, di Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini e Bottega Veneta. Domenica è il turno di Giorgio Armani, per poi chiudere con Joy Meribe e Fabio Quaranta lunedì 28 febbraio. Ecco il calendario completo, in via di aggiornamento:

Mercoledì 23 febbraio

11:00 Calcaterra – via Pergolesi 8

12:00 Marco Rambaldi

13:00 Diesel – via Moncucco 35

14:00 Fendi – via Solari, 35

15:00 Del Core – via Gugliemo Rontgen 1

16:00 AC9 – via Calabiana 6

17:00 Alberta Ferretti

18:00 N21 – via Archimede 26

19:00 AndreAdamo

20:00 Roberto Cavalli

Giovedì 24 febbraio

09:30 MaxMara – piazza Lina Bo Bardi

10:30 Genny

11:30 Sunnei

12:30 Annakiki – via calabiana 6

13:30 Anteprima (digital)

14:00 Prada – via Lorenzini 14

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 Daniela Gregis – Piazza sant'ambrogio 23

17:00 Emporio Armani – Via Bergognone

18:00 Blumarine – via Valtellina 25

19:00 Moschino – via Piranesi – 14

20:00 GCDS – via Besana 12

21:00 Plein Sport – via Manin 21

Venerdì 25 febbraio

21:30 Tod's – via Palestro 14

10:30 Missoni – piazza Carlo Stuparich 1

11:30 Sportmax – via Senato 10

13:00 Etro – via Conservatorio 12

14:00 Onitsuka Tiger

15:00 Gucci – via Mecenate 7

16:00 ACT N°1

17:00 Elisabetta Franchi – via Turati 34

18:00 Vitelli

19:00 Versace

20:00 Palm Angels – via Da Udine 45

21:00 Philipp Plein – via Manin 21

Sabato 26 febbraio

09:30 – Ports 1961 – via Orobia 15

10:30 Ermanno Scervino

11:30 Budapest Select

13:00 Jil Sander

14:00 Dolce&Gabbana – viale Piave 24

15:00 Marni

16:00 Trussardi – piazza della Scala 5

17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini – via Piranesi 14

18:00 Tokyo James

19:00 Ambush – via Moncucco 35

20:00 Bottega Veneta

Domenica 27 febbraio

09:30 MSGM – viale Piceno 17

10:30 Ferrari – via B. Colleoni

11:30 DSquared2 – via Valtellina 7

12:30 Luisa Spagnoli – via Besana 12

13:30 Laura Bigiotti

14:000 Alexandra Moura

15:00 Giorgio Armani – via Borgonuovo

16:00 Cormio

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Hui

19:00 Aniye Records – via San Luca 3

20:00 Han Kjobenhavn

Lunedì 28 febbraio