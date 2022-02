Milano Fashion Week, gli eventi di oggi 24 febbraio: come vedere la sfilata di Prada La Settimana della Moda continua con una nuova giornata di sfilate: tra i protagonisti di oggi, giovedì 24 febbraio, ci sono MaxMara, Prada, Emporio Armani e CGDS.

A cura di Beatrice Manca

Prada Spring/Summer 2022

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo: mercoledì 23 febbraio hanno aperto le danze gli abiti sottoveste di Fendi, e la sensualità esotica di Roberto Cavalli. Oggi, giovedì 24 febbraio, le sfilate proseguono con MaxMara, alle 9:30, e Sunnei, alle 11:30. Tutti gli occhi sono puntati su Prada, che presenta la nuova collezione alle ore 14:00. Si prosegue nel pomeriggio con Emporio Armani alle 17:00, seguito da Blumarine, Moschino e GCDS. La seconda giornata di sfilate si conclude con lo show di Plein Sport, alle 21:00.

Le sfilate di giovedì 24 febbraio e gli eventi di oggi

09:30 MaxMara – piazza Lina Bo Bardi

10:30 Genny

11:30 Sunnei

12:30 Annakiki – via Calabiana 6

13:30 Anteprima (digital)

14:00 Prada – via Lorenzini 14

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 Daniela Gregis – Piazza Sant'Ambrogio 23

17:00 Emporio Armani – Via Bergognone

18:00 Blumarine – via Valtellina 25

19:00 Moschino – via Piranesi 14

20:00 GCDS – via Besana 12

21:00 Plein Sport – via Manin 21

la locandina della Milano Fashion Week

Dove vedere la sfilata di Prada alla Milano Fashion Week

La seconda giornata di sfilate ospita lo show di Prada: Miuccia Prada e Raf Simon presenteranno la collezione per l'Autunno/Inverno 2022-23 in via Lorenzini 14 alle ore 14:00. Vedere la sfilata dal vivo è un'occasione riservata a pochi: avere i biglietti per le sfilate è una sfida quasi impossibile perché i posti a sedere sono riservati a buyers, stampa e agli ospiti vip dei brand. Questo però non significa che la sfilata sia riservata agli addetti ai lavori: si può seguire la sfilata di Prada dalla diretta Instagram, via Twitter o sul sito ufficiale del brand. Anche il sito ufficiale di Camera Moda, l'ente che organizza le sfilate, trasmette la diretta integrale e permette di recuperare il materiale foto e video di ogni sfilata. Chi fosse incuriosito dalla sfilata di Moschino può vederla con le stesse modalità, oppure seguire lo streaming ufficiale sul sito di Indaco. Non resta che mettersi comodi e riempirsi gli occhi di meraviglie!