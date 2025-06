Milano Fashion Week, le tendenze Primavera/Estate 2026: sfila l’uomo tra colori pastello, righe e infradito

video suggerito

A cura di Marco Casola

Da sinistra Etro, Prada, Vivienne Westwood, Paul Smith, Dunhill

Si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Milano Moda Uomo, la fashion week dedicata alla moda maschile sulle cui passerelle hanno sfilato le collezioni uomo per la Primavera/Estate 2026. Tra i maggiori nomi in passerella o che hanno mostrato le collezioni con una presentazione ci sono Emporio Armani (che per la prima volta sfila senza l'apparizione di Re Giorgio in passerella), Prada e Dolce&Gabbana, Brunello Cucinelli, Pauls Smith, Etro e Tod's.

Osservando i look in passerella è possibile individuare le tendenze per la prossima stagione calda, trend che anticipano anche quelli femminili, che vedremo nelle fashion week di settembre 2025. Dai colori pastello a quelli caldi e bruciati della terra, dalle fantasie rigate a quelle a quadretti, fino ai capi e agli accessori must have, come bermuda e sandali infradito, ecco tutte le tendenze uomo viste sulle passerelle della Milano Fashion Week.

Colori pastello

Colori chiari o polverosi e tonalità pastello hanno letteralmente conquistato la moda maschile per la Primavera/Estate 2026. Il menswear dice addio ai colori scuri e alle tonalità accese per scegliere una palette molto tenue e delicata, fatta di celeste e rosa confetto, di giallo burro e lilla. Da Prada sfilano look in colorblock con blazer burro e pantaloni rosa pastello, anche Etro sceglie gli abbinamenti di colori chiari opposti, proponendo outfit in lilla e rosa chiaro. Il full color prende la scena sulla passerella del brand Dunhill, dove appaiono total look con completi azzurri, mentre Brioni sceglie il color pesca per gli abiti formali con blazer doppiopetto.

Fantasie a quadretti

Il guardaroba maschile per la prossima primavera è ricco di completi e capi d'abbigliamento con fantasie a micro quadretti che ricordano quelle autunnali. La moda milanese propone infatti una serie di look con capi coperti di disegni tartan e Principe di Galles o con fantasie geometriche che fanno il verso a motivi grafici più netti e definiti. Emporio Armani e Paul Smith scelgono motivi a quadretti per i completi oversize con giacche doppiopetto, mentre da Tod's e Uma Wang quadri micro e macro decorano giacche camicia e completi mono fantasia dalle linee extra large.

Bermuda

Dopo anni in cui i bermuda erano spariti dalle passerelle maschili per far posto a short e pantaloncini super corti, queste varianti, spesso oversize, tornano protagoniste. Ogni designer inserisce il capo must per l'estate scegliendo silhouette, colori e fantasie in linea con il proprio stile. Dunque da Etro i bermuda hanno stampe paisley e decori ikat, Andrea Kronthaler disegna per Vivienne Westwood varianti asimmetriche e oversize, mentre Brunello Cuicnelli e Paul Smith, propongono bermuda più asciutti e dalla linea morbida in denim o seta.

Righe

Le righe sono sempre un must in estate, quelle di tendenza per la prossima Spring/Summer 26 sono colorate e asimmetriche, sono maxi e stampate a contrasto su camicie, pantaloni e completi coordinati. Da Vivienne Westwood le fantasie in multi stripes sono mescolate tra loro in look con pantaloni a vita altissima che fanno il verso a quelli da dandy. Più tenui e sottili le righe su fondo panna dei completi formali di Dunhill o di quelli casual e leisure di Emporio Armani. Infine Etro sceglie righe sui toni del blu per eleganti completi coordinati con bermuda o per camicie da indossare sotto abiti colorati.

I colori terra

Sabbia, corda, terra bruciata, marrone, ocra e mattone, sono questi i colori tenui e neutri o caldi e scuri che ricordano la terra, la natura e le dune di deserto e caratterizzano moltissime collezioni maschili viste alla Milano Fashion Week. Non solo colori pastello dunque, Emporio Armani, ad esempio, utilizza come fil rouge dell'intera collezione P/E 26 i toni del marrone e del beige, scelti sia per gli abiti che per gli accessori. Ruggine, mattone e terra di Siena caratterizzano, invece, alcuni capi delle collezioni di Paul Smith e Brunello Cucinelli, mentre un beige chiaro rende unici i completi con stampa tono su tono che fanno parte della nuova collezione maschile di Etro per la prossima primavera.

Cappelli in paglia e infradito, gli accessori di tendenza

Non i classici panama in paglia, quelli di moda la prossima estate saranno cappelli a imbuto, con forme coniche, realizzati in paglia o rafia, con frange o con orli che sembrano non finiti, come i modelli visti sulle passerelle di Emporio Armani e Prada. Tra gli accessori must non possono mancare i sandali infradito, che sulle passerelle della Milano Fashion Week, prendono il posto di poolslide e ciabatte a doppia fascia modelli, questi ultimi, che negli ultimi anni avevano dominato la scena. A decretare il ritorno degli infradito e dei sandali ring, ovvero quelli con anelli al pollice, sono ancora Prada ed Emporio Armani, sulle cui passerelle sfilano varianti mono dito in cuoio con intarsi etnici e ciabatte infradito dalla suola alta in pelle marrone e con tomaia in paglia.

