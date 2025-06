video suggerito

I mocassini aperti sulla punta: le scarpe da uomo più strane viste alla Milano Fashion Week La prossima Primavera/Estate gli uomini indosseranno mocassini bucati sulla punta: è il trend visto in passerella alla Milano Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Prada Primavera/Estate 2026

È tempo di Milano Fashion Week: in città stanno sfilando le collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2026. Immancabili in passerella i grandi nomi del Made in Italy: Dolce&Gabbana, Gucci, Fendi, Giorgio Armani. Per la prima volta lo stilista non ha presenziato allo show, coordinando i lavori da casa, perché in convalescenza. Ha sfilato anche Prada domenica 22 giugno in via Lorenzini. Tra gli ospiti presenti: Benedict Cumberbatch, Nicolas Maupas, Mahmood, Giovanni Caccamo. La Maison ha presentato la linea realizzata dai due codirettori Miuccia Prada e Raf Simons: il duo creativo ha puntato sull'essenzialità, sull'armonia, sull'equilibrio, sulla funzionalità. In questo guardaroba quasi "da vacanza" spiccano in particolare gli originali mocassini, indossati rigorosamente coi calzini.

I nuovi mocassini di Prada con la punta aperta

I mocassini sono un'icona del guardaroba firmato Prada, sia maschile che femminile. Negli ultimi anni queste calzature hanno conosciuto un notevole successo, protagoniste assolute dell'estetica preppy fatta di gilet in maglia, camicette, gonnelline a pieghe, calzettoni, cravatte, giacche dalle linee rigorose. È uno stile che rimanda ai banchi di scuola e alle uniformi degli istituti, che le celebrities hanno proposto e riproposto più volte, "copiando" le passerelle: ne è grande fan Belén Rodriguez per esempio.

Diverse Maison di recente hanno portato in passerella collezioni ispirate a questo mood: Burberry, BOSS, Stella McCartney e ovviamente Miu Miu, che ha proposto la versione virale composta da camicetta crop e minigonna (molto mini). I mocassini sono parte integrante di questo trend femminile, indossati rigorosamente coi calzini lunghi.

Prada Primavera/Estate 2026

Ma vale anche per gli uomini. I mocassini sono calzature intramontabili nel menstyle, un jolly del guardaroba maschile in tutte le stagioni. Sono un evergreen estremamente versatile, perfetto in ogni occasione e per tutte le età. Nell'ultima sfilata la Casa di moda ha presentato un modello nuovo, inedito. Dopo i modelli chunky con gomma massiccia, quelli in versione slippers, quelli in vernice e quelli da barca (intramontabili con l'arrivo dell'estate) ecco ora quelli aperti davanti in corrispondenza delle dita.

Avevamo già visto i mocassini aperti dietro (babouche), ma questi mai. Sono mocassini semplicissimi, bassi, con un'apertura sulla punta che fa sbucare fuori le dita, coperte da un calzino preferibilmente colorato. Queste calzature con la punta aperta hanno immediatamente attirato l'attenzione, proprio perché insolite e strane, mai viste prima: anche se ora che Prada le ha sdoganate, nella prossima stagione potremmo vederle molto di più. La Casa di moda ha decretato anche il ritorno degli infradito, trend proposto anche da Emporio Armani. Tra le altre tendenze più gettonate sulle passerelle Uomo della Primavera/Estate 2026: i colori pastello, i cappelli di paglia, i colori pastello, fantasie a righe e a quadretti, i bermuda.