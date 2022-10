Lo stile college è la tendenza dell’autunno (e conquista anche Belén Rodriguez) Belén Rodriguez ha sfoggiato un outfit dal sapore preppy, confermando il ritorno dello stile college tra le tendenze dell’Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra Miu Miu, Belén Rodriguez, Dior

Il look perfetto per l'autunno? Gilet, gonna a pieghe, collant e mocassini, come fa Belén Rodriguez: la showgirl e conduttrice sui social ha sfoggiato un outfit dal sapore preppy, confermando il ritorno dello stile college tra le tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23. Sarà che le divise hanno sempre un loro fascino, fatto sta che blazer, polo, pullover e calzettoni hanno invaso le passerelle e copiare il look di Belén è più facile che mai!

Belèn Rodriguez con il gilet a scacchi

Belèn Rodriguez ha una vera e propria passione per la moda e per i dettagli griffati. Tra gli ultimi acquisti mostrati sui social ci sono le mary-jane con il tacco geometrico, uno dei must di stagione. Per una cena fuori invece la showgirl argentina ha scelto un look preppy composto da gilet smanicato con i rombi sui toni del beige, abbinato a una minigonna e a un paio di collant scuri. Il look ideale per il tempo incerto di queste giornate autunnali insolitamente calde.

Il ritorno dello stile college per la moda Autunno/Inverno 2022-23

Nato nelle università d'oltreoceano degli anni Cinquanta, lo stile college ha assunto mille declinazioni: è pratico ed elitario al tempo stesso, è chic ma rilassato, mescola capi sportivi e sartoriali. Le mode e le interpretazioni cambiano, ma i capisaldi sono sempre quelli: blazer strutturati, pullover con le cifre, camicie inamidate o polo, gonne a pieghe, calze e mocassini. Il tutto con una generosa spolverata di quadri, rombi e righe colorate. Miu Miu, Off White e Ports1961 portano in passerella le loro personali interpretazioni del preppy style per l'autunno, in versioni iperfemminili o punk.

Miu Miu Autunno/Inverno 2022–23

Negli Stati Uniti l'estetica college ha rubato nel guardaroba sportivo delle squadre di rugby o di atletica: polo colorate, berretti, pullover oversize e ovviamente le varsity jacket con le maniche a contrasto e lo stemma sul petto.

BOSS Autunno/Inverno 2022–23

Le sfilate di BOSS e Tommy Hilfiger hanno pescato a piene mani dall'estetica college: anche quest'autunno si torna sui banchi.