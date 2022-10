Le nuove scarpe di Belén: il trend per l’autunno sono le Mary Jane col tacco geometrico New entry nella collezione di scarpe di lusso di Belén, un paio di Mary Jane rivisitate con tacco geometrico: saranno gettonatissime questa stagione.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in questi giorni si sta dividendo tra lavoro e famiglia. La showgirl argentina è molto presente per i due figli Santiago e Luna Marì e prosegue a gonfie vele la relazione con Stefano De Martino: la coppia è tornata insieme ormai da diversi mesi e lei non potrebbe essere più felice. Professionalmente sta ottenendo grandi risultati, non solo in televisione. È tornata alla conduzione sia di Tu si que vales che de Le Iene, ma sta anche portando avanti una nuova avventura imprenditoriale, con un marchio tutto suo di abbigliamento. La moda è sempre stata una passione (condivisa coi fratelli Jeremias e Cecilia): ama stare al passo con le tendenze e il suo guardaroba è pieno di capi di lusso e accessori griffati.

Le nuove scarpe di Belén

Le scarpe sono la grande passione di Belén Rodriguez: ama cambiare e sperimentare, ne possiede davvero di ogni brand e ogni modello. "Sono una scelta importante per noi donne" ha scritto una volta, lasciando intendere di non lasciare mai al caso gli abbinamenti dei suoi look, sia quelli glamour e femminili che quelli più informali e casual. D'estate il suo must sono le espadrillas, da abbinare preferibilmente ad abitini freschi e comodi, ma quando è alla ricerca di comodità opta per l'accoppiata mocassini-calzini in stile college americano. Chiaramente non mancano sandali preziosi e scintillanti perfetti per le occasioni speciali.

in foto: décolleté Prada

Le new entries della collezione sono un paio di décolleté Prada in pelle spazzolata, con cinturino e l'iconico logo triangolare della Maison posizionato sulla punta. Si tratta di calzature dalla forma inedita, rivisitano il design tradizionale delle Mary Jane, le scarpe bon-ton tanto amate da Coco Chanel, con tacco e cinturino sul collo del piede. Sono tra i modelli di tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23. Quelle di Belén hanno una silhouette più allungata, punta leggermente squadrata, tacco inclinato. Costano 1020 euro. Non potevano certo mancare nel guardaroba della showgirl, che sta tramandando la passione per gli accessori di lusso anche alla piccola Luna Marì.

Il significato del tatuaggio di Belén

Belén ama i tatuaggi e ne ha diversi, non solo la famosa farfallina nella zona inguinale diventata famosa a Sanremo 2012 (che ha poi rimosso). Ne ha altri anche su schiena, spalla, mani, polso e caviglia. Quest'ultimo, sul piede destro, è ben visibile quando indossa décolleté e sandali. Si tratta di una composizione floreale: due rose con una chiave di violino, due stelline e una mezza luna. Gli stessi simboli sono presenti anche sulla caviglia destra di sua sorella Cecilia Rodriguez, dunque potrebbe essere un tattoo a tema familiare. Non sarebbe l'unico, visto che la showgirl argentina ha anche una frase dedicata alla nonna sul polso destro.