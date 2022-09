Belén Rodriguez indossa i mocassini coi calzini: è il trend da seguire nell’autunno 2022 Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare a pieno ritmo e sui social documenta tutti i look scelti per gli impegni professionali post-ferie. Nelle ultime ore ha lanciato un trend che di sicuro diventerà gettonatissimo durante l’autunno 2022: quello dei mocassini indossati coi calzini.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato l'estate in vacanza con Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. I due sono ufficialmente tornati insieme dopo aver tenuto a lungo la relazione nascosta e, nonostante il passato "difficile", oggi sono felici e innamoratissimi. L'argentina appare letteralmente rinata e sui social non esita a immortalarsi raggiante in compagnia dell'ex marito. Negli ultimi giorni è stata impegnata con alcuni progetti professionali, anche se la sera ha sempre trovato il modo per passare del tempo in famiglia. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Sta sfoggiando diverse scarpe che di sicuro spopoleranno durante l'autunno 2022: dopo gli stivali a righe griffati, ecco il trend che ha lanciato nelle ultime ore su Instagram.

Belén segue il trend del momento

Belén non è solo un'indiscussa icona di bellezza, è anche una fashion influencer capace di lanciare mode e tendenze. Nelle ultime ore, ad esempio, ha indossato le scarpe must dell'autunno, i mocassini, per la precisione un modello total black dalla silhouette classica, senza tacco e con delle frange sul collo del piede. La cosa particolare è che li ha abbinati a un paio di calzettoni di spugna in grigio scuro, dando prova del fatto che è arrivato il momento di dire addio a fantasmini e pedalini. Non è la prima volta che la Rodriguez segue la tendenza dei mocassini, lo aveva già fatto qualche giorno fa a Venezia quando aveva sfoggiato il modello iconico firmato Chanel.

I mocassini di Belén

In autunno i mocassini si indossano coi calzini

La mania dei mocassini coi calzini aveva già spopolato la scorsa estate ma ora è tornata in una versione leggermente più "calda". Complice il fatto che con l'arrivo dell'autunno le temperature cominciano ad abbassarsi, i classici calzini di cotone vanno sostituiti con dei calzettoni, meglio se di spugna, da portare morbidi e leggermente arrotolati all'altezza della caviglia. Così facendo, ci si adegua alla perfezione all'atmosfera "back to school" che caratterizza il mese di settembre: la moda dei calzini con i mocassini si ispira infatti allo stile college americano (soprattutto se insieme alle calzature si indossa anche gonna a pieghe e giacca coordinata). In quante prenderanno ispirazione da Belén?