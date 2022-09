Belén Rodriguez con gli stivali a righe lancia il must-have dell’autunno 2022 Belén Rodriguez è partita per Roma per registrare le nuove puntate di Tu Sì Que Vales e ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per le prime giornate autunnali. L’accessorio che si preannuncia un must-have? I suoi stivali a righe.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato l'estate in giro per l'Italia con i figli Santiago e Luna Marì e con l'ex marito Stefano De Martino. I due sono tornati insieme da quasi un anno ma, se all'inizio preferivano tenere la relazione nascosta, ora sono usciti allo scoperto e non hanno paura di mostrarsi fianco a fianco sui social tra dolci momenti passati in famiglia e romanticherie di coppia. Ora però per entrambi la "pacchia" è finita: il conduttore è volato a Venezia per il Festival del Cinema, mentre l'argentina è partita alla volta di Roma per Tu Sì Que Vales. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda durante il viaggio?

Il look di Belén che anticipa l'autunno

L'estate volge al termine e si sta avvicinando il momento del tanto temuto cambio di stagione. Chi però intende mixare stile vacanziero e abiti autunnali, così da non soffrire il caldo in questo periodo di transizione, può prendere ispirazione da Belén. La showgirl si è immortalata in versione casual poco prima delle registrazioni del suo programma, anticipando la nuova stagione con sensualità. Ha abbinato una t-shirt oversize nera a un paio di shorts in denim di Saint Laurent, completando il tutto con uno chignon improvvisato e spettinato. La vera chicca dell'outfit? I maxi stivali di pelle a righe.

Belén con gli stivali a righe

Quanto costano gli stivali di Belén

Gli stivali sono perfetti per aggiungere un tocco rock al proprio look, soprattutto a fine estate quando vengono indossati ancora senza calze. Belén Rodriguez lo sa bene ed è per questo che ha puntato su un modello che non può passare inosservato.

Belén con stivali Jimmy Choo

Si tratta di un paio di stivali col tacco a spillo firmati Jimmy Choo, sono in pelle di anguilla, sono decorati con l'iconico monogramma in metallo e la loro particolarità sta nel fatto che sono a strisce diagonali bicolore in nero e tabacco. Il loro prezzo? Sul web è possibile trovarli a 1.125 euro. Scommettiamo che, nonostante il valore da capogiro, diventeranno il must dell'estate?