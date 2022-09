Stefano De Martino arriva a Venezia 79: è un divo in smoking e papillon Stefano De Martino è arrivato a Venezia per la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema e fin dallo sbarco in Laguna si è distinto per bellezza ed eleganza. Il compagno di Belén ha indossato smoking nero e papillon in pieno stile divo.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ieri sera si è tenuta la serata inaugurale e fino al prossimo 10 settembre saranno moltissimi i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Come da tradizione, le star che calcano il red carpet si sfidano ogni giorno a colpi di stile, dalla madrina Rocìo Muñoz Morales agli ospiti a sorpresa come Hillary Clinton o Paola Turani, ma è stato questa mattina che in Laguna ha fatto il suo arrivo uno dei volti più amati della tv: Stefano De Martino. Dopo la lunga vacanza con Belén Rodriguez è tornato al lavoro e lo ha fatto con un look in pieno stile divo.

Stefano De Martino in completo nero

Stefano De Martino è appena arrivato a Venezia e probabilmente questa sera calcherà il red carpet al fianco di innumerevoli star internazionali. A giudicare dall'eleganza sfoggiata fin dallo sbarco al Lido, non ha nulla da invidiare ai divi internazionali. Il presentatore ha infatti puntato su un classico senza tempo, lo smoking total black, un modello su misura firmato Giorgio Armani con pantaloni classici e giacca col bavero di raso, il tutto abbinato a camicia bianca e papillon. Barba incolta, capelli ricci leggermente schiariti dal sole e sorriso smagliate: complice forse l'amore ritrovato, Stefano è in splendida forma.

Stefano De Martino arriva a Venezia

Il ritorno al lavoro di Stefano De Martino

Solo qualche giorno fa De Martino era nella sua villa a Napoli in compagnia di Belén Rodriguez e dei piccoli Santiago e Luna Marì, ora per lui la pacchia è finita e, così come la compagna argentina, è tornato a lavorare. Niente shooting, registrazioni di programmi tv o prove, il primo impegno post-vacanze per lui è al Festival del Cinema di Venezia, al quale partecipa probabilmente come testimonial di qualche brand. A questo punto, dunque, non resta che aspettare questa sera per scoprire se sfilerà anche sul red carpet in pieno stile divo.

