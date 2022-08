Venezia 79, i look sul primo red carpet: da Julianne Moore a Paola Turani, vince il nude look Il red carpet inaugurale della Mostra del cinema di Venezia è un trionfo di trasparenze e sensualità: da Julianne Moore a Greta Ferro, fino a Mariacarla Boscono, le star scelgono il nero.

A cura di Beatrice Manca

Julianne Moore in Valentino

Si alza ufficialmente il sipario sul Festival del cinema di Venezia: una prima serata fitta di impegni tra la cerimonia d'apertura, la presentazione della giuria e la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve, una diva in rosso. La kermesse si è aperta ufficialmente con la prima di White Noise: sul red carpet hanno sfilato le star del cinema e ospiti internazionali, come Hillary Clinton, a sorpresa a Venezia. Come ogni anno non sono mancate modelle e influencer, da Mariacarla Boscono a Paola Turani. La tendenza più evidente? Il nude look, tra trasparenze e abiti disegnati sul corpo!

Il primo red carpet di Venezia è all'insegna delle trasparenze

Tra le prime ad arrivare sul tappeto rosso è stata la madrina dell'evento, Rocìo Munoz Morales: l'attrice spagnola ha sfoggiato un look bicolor da vera diva. Il nero è stato il colore più gettonato sul red carpet, ma in versione sofisticata e trasparente: la top model Mariacarla Boscono ha sfilato avvolta da una nuvola di tulle nero che lasciava intravedere il topless. L'outfit da vera dark lady è firmato Jean Paul Gaultier.

Mariacarla Boscono in Jean Paul Gaultier

Trasparenze anche per Bianca Brandolini, che sceglie un vaporoso abito a sirena di Giambattista Valli. La modella Barbara Palvin, invece, ha scelto un abito fasciante di Giorgio Armani Privé ricoperto di paillettes, completato da uno chignon tirato sulla testa. La stessa Maison – che è sponsor del Festival con il marchio Armani Beauty – ha vestito anche Greta Ferro, sensuale in un abito di velluto nero (neanche a dirlo). Il corpetto trasparente dell'abito è "coperto" solo da due taschini di perline ricamate.

Greta Ferro in Giorgio Armani Privé

Paola Turani torna a sfilare sul red carpet di Venezia con un abito cut out che lasciava i fianchi scoperti: il look è firmato Roberto Cavalli ed è impreziosito da gioielli Messika che spuntano da una cascata di ricci.

Paola Turani in Roberto Cavalli

La più fotografata sul red carpet? Julianne Moore, che ha incantato tutti con un abito vedo-non-vedo. L'attrice ha indossato un abito drappeggiato con una gonna trasparente con cristalli e paillettes, accompagnata da un lungo mantello ricamato. L'attrice premio Oscar quest'anno è presidente di giuria: dopo l'arrivo in jeans a Venezia ha sfoggiato una mise glamour firmata Valentino.

Julianne Moore in Valentino

Catherine Deneuve, diva in rosso

La star della serata è senza dubbio Catherine Deneuve, a Venezia per ritirare il Leone d'Oro alla carriera: è arrivata in laguna con una semplice camicia blu (e un omaggio silenzioso all'Ucraina) ma sul tappeto rosso ha rubato la scena con un abito scarlatto a maniche lunghe, con spacco frontale.

Catherine Deneuve

Il rosso è un colore generalmente vietato sui red carpet per ovvie ragioni di "somiglianza". Ma se sei un'icona del cinema francese, tutto sommato, puoi anche infischiartene delle regole. Non era l'unica ad aver azzardato il rosso: Emma Chamberlain ha sfoggiato un abito vintage di Valentino, precisamente del 2007, con un sontuoso drappeggio.