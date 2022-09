Venezia 79, perché il topless di Mariacarla Boscono sul red carpet è molto più che una provocazione La top model Mariacarla Boscono, icona di stile e musa delle più grandi firme della moda, ha sfoggiato il primo topless del Festival di Venezia (con uno scopo ben preciso)

Il primo red carpet del Festival del cinema di Venezia è stato all'insegna delle trasparenze, ma la top model Mariacarla Boscono ha voluto alzare l'asticella, osando il primo topless della 79esima edizione della mostra cinematografica. Quarantuno anni, bellezza lunare, Boscono porta a Venezia un messaggio di libertà: il suo topless non è una semplice provocazione, ma una rivendicazione di stile.

Il nude look di Mariacarla Boscono al Festival del cinema di Venezia

La storia del Festival del cinema di Venezia è anche una storia di costume. Sul red carpet sono nate coppie, mode, tendenze. Il nude look al Lido è quasi un'eresia, ma non è una novità assoluta. L'anno scorso fu la volta di Salomé Dewaels, che lasciò tutti a bocca aperta a Venezia con un abito trasparente firmato Dior. Ci provò, con più disinvoltura, anche Matilde Gioli, che sotto la giacca Armani Privé indossava appena due veli di tessuto sul seno. Nessuna però è stata così audace come Mariacarla Boscono, icona di stile e musa delle più grandi firme della moda, che sfila sul red carpet avvolta solo da una nuvola di tulle nero firmato Jean Paul Gaultier, lasciando il seno protagonista in trasparenza.

L’arrivo sul molo dell’Excelsior di Mariacarla Boscono

E dire che l'abito è stato addirittura modificato per far risaltare il corpo: il modello originale, che fa parte della collezione couture Autunno/Inverno 2022-23, prevede un corsetto sotto al velo nero. Corsetto che, grazie alla stylist Ramona Tabita, la modella ha rimosso nella parte superiore, sfilando come una moderna Marianne.

Mariacarla Boscono in Jean Paul Gaultier Couture e scarpe Jimmy Choo

Completavano il look collant velati e scarpe con il tacco a spillo di Jimmy Choo, le Anouk pump. La top model ha raccolto i capelli in una coda bassa, calcando gli occhi con una spessa riga di eye-liner. Un look a metà tra il provocatorio e il concettuale, com'è nello stile della modella: a 41 anni Boscono è ancora una leggenda delle passerelle, protagonista di campagne pubblicitarie e editoriali. Non ha certo bisogno di scoprire un seno per avere qualche foto in più o per guadagnare un quarto d'ora di celebrità. Mariacarla Boscono, da vera icona di stile, ha seguito una delle tendenze predominanti della moda oggi: la celebrazione del corpo femminile. Gli abiti nude sono i più cercati online e il seno torna protagonista, tra critiche e lotte alla censura. Una tendenza che acquista anche un significato politico alla luce delle lotte delle donne per i propri diritti: il corpo è mio e lo esibisco come, quando e dove voglio io.