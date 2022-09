Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi dopo il matrimonio: l’arrivo a Venezia 79 in versione divi Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati solo pochi giorni fa ma hanno già partecipato al loro primo evento mondano. Questo pomeriggio sono arrivati a Venezia 79, distinguendosi per bellezza e stile come dei divi internazionali.

A cura di Valeria Paglionico

La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia volge al termine, domani ci sarà la cerimonia di chiusura che decreterà il film vincitore di quest'anno. A rendere l'evento glamour e mondano sono state le star che ogni giorno sono sbarcate al Lido e che in serata hanno calcato il red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra tacchi a spillo dettagli sensuali e accessori di lusso. Dive hollywoodiane, influencer, gieffini: ormai a Venezia se ne vedono davvero di tutti i colori. Nelle ultime ore, dopo Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è arrivata anche un'altra coppia di neo-coniugi. Si tratta di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: a pochi giorni dal matrimonio sono tornati ad apparire in pubblico, distinguendosi per bellezza e stile.

Gianmarco Tamberi in completo elegante e sneakers

Li avevamo lasciati in versione bridal tra completi su misura e sontuosi abiti bianchi principeschi, oggi ritroviamo Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi come veri e propri divi a Venezia 79. I due hanno fatto la loro prima apparizione pubblica ufficiale da marito e moglie qualche ora fa, sono arrivati al Lido nel pomeriggio e hanno rivolto i loro sorrisi smaglianti ai fotografi. Il campione olimpico ha sfoggiato un abito elegante blu scuro ma lo ha "sveltito" abbinandolo a una t-shirt bianca stampata e a un paio di sneakers total white. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole in stile Matrix e ha tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto.

Gianmarco Tamberi a Venezia

Chiara Bontempi segue il trend dell'abito di maglia

Chiara Bontempi, invece, ha lasciato a casa i sontuosi abiti di tulle, preferendo qualcosa di più comodo, casual e sbarazzino. Ha seguito il trend dei vestiti di maglia indossando un modello lilla a righine tono su tono, con le spalline sottili e la gonna lunga scampanata. Infradito raso terra, mini bag nera e occhiali da sole tra le mani: a spiccare nell'outfit della star è stata la fede d'oro e diamanti firmata Damiani che porta all'anulare sinistro dal giorno del matrimonio. I due non sono forse adorabili ogni volta che posano fianco a fianco?

