Dove si sono sposati Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: la location in una villa imperiale Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono ufficialmente marito e moglie. Per il matrimonio la coppia ha scelto un gioiello architettonico ricco di storia e immerso nel verde.

A cura di Clara Salzano

Il matrimonio di

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati il 1 settembre 2022. Dopo oltre 10 anni di fidanzamento il famoso atleta, vincitore alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e la sua compagna hanno coronato il loro sogno d'amore in una location per le nozze mozzafiato. La coppia ha scelto la città di Pesaro per diventare ufficialmente marito e moglie. Ecco dove si sono sposati Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono marito e moglie

Il matrimonio Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Dopo la romantica proposta di matrimonio, Gianmarco Tamberi ha sposato la sua storica compagna Chiara Bontempi che ha definito "la cosa più importante della sua vita". Per le nozze la coppia ha organizzato una scenografica cerimonia presso la Villa Imperiale di Pesare dove si sono detti il fatidico sì con un rito civile.

La Villa Imperiale di Pesaro

Fiori bianchi e rosa ovunque, tappeti e candele hanno abbellito una location già da favola per le nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La Villa Imperiale di Pesaro è infatti un'antica residenza rinascimentale immersa nel verde che ospitava già nel ‘500 le cerimonie della corte dei Duchi di Urbino e le varie celebrazioni.

Dettagli della Villa Imperiale di Pesaro

La storia di Villa Imperiale

La Villa Imperiale prende il nome dall’imperatore Federico III che posò la prima pietra sul sito dove Alessandro Sforza voleva erigere la sua residenza. L'edificio fu completato nel 1469 e, caratterizzata da un’alta torre, aveva tutti i caratteri della villa di campagna del Quattrocento di architettura medicea con vari cortili, archi prospettici e giardini curati.

La Villa Imperiale di Pesaro location delle nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Nel corso del ‘550 la Villa fu soggetta ad un'importante ampliamento su progetto dell’architetto urbinate Girolamo Genga, per conto dei duchi di Urbino Francesco Maria Della Rovere e Leonora Gonzaga che avevano spostato la capitale del ducato da Urbino a Pesaro. Girolamo Genga restaurò la vecchia villa sforzescae realizzo l’ala cinquecentesca sul colle con vari terrazzamenti, logge, giardini e un monumentale arco di collegamento tra l'ala sforzesca e quella roveresca..

Un’immagine dal matrimonio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Dal 1777 la villa immersa nel verde è in enfiteusi perpetua della famiglia Albani che, nei primi anni del Novecento, ha eseguito i lavori per riportare alla luce le strutture originarie del complesso, pesantemente modificato dai Gesuiti spagnoli e portoghesi che qui vissero quando la Villa divenne dei Medici. Il restauro ha previsto l’eliminazione di tutte le sovrastrutture create dai monaci gesuiti e il ripristino delle parti degradate.

Un ala di Villa Imperiale a Pesaro

Oggi Villa Imperiale è una location per eventi privati mozzafiato che conserva tutto il fascino della sua storia. Immersa in un paesaggio incantato, il gioiello architettonico rinascimentale è stata la scenografia ideale delle nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi.