Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, quanto valgono le fedi nuziali d’oro e diamanti Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati la settimana scorsa, coronando il loro sogno d’amore durante una cerimonia da sogno. Oggi a unirli sono delle preziosi fedi nuziali in oro e diamanti: ecco chi le ha firmate e quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono finalmente marito e moglie: dopo diversi anni di fidanzamento lo scorso weekend hanno coronato il loro sogno d'amore sposandosi a Pesaro. Hanno organizzato una cerimonia da sogno a Villa Imperiale, un'antica residenza rinascimentale, pronunciando il fatidico sì durante un rito civile davanti ad amici e parenti. La sposa ha puntato tutto su tre diversi look principeschi, mentre il campione olimpico è apparso elegantissimo in smoking e con la barba rasata. In quanti hanno notato le preziosissime fedi nuziali che portano all'anulare sinistro?

Chi ha firmato le fedi nuziali di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Come ad ogni matrimonio "da star", ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i look bridal degli sposi. Chiara Bontempi ha rispettato la tradizione del total white e si è trasformata in una vera e propria principessa con tre diversi abiti realizzati su misura per lei da Atelier Emé, dal modello con la maxi gonna di tulle alla sinuosa sirena scintillante, fino ad arrivare al minidress piumato. Gianmarco si è affidato all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani e per l'occasione ha tagliato anche la barba. Il dettaglio prezioso che ha accomunato i due? Le fedi nuziali firmate Damiani.

Il matrimonio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Quanto costano gli anelli dei novelli sposi

I due novelli sposi si sono rivolti alla Maison Damiani per il loro grande giorno, basti pensare al fatto che la sposa ha indossato alcuni pezzi della linea Mimosa ed Emozioni. Per quanto riguarda le fed nuziali, simbolo materiale dell'amore eterno ce li unisce, hanno scelto due preziosi delle collezioni Veramore e Noi2 in oro giallo ma con un diamante incastonato.

Leggi anche Il matrimonio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: il fatidico sì dopo 10 anni di fidanzamento

Le fedi Noi2 di Damiani

Sebbene siano gioielli differenti, i modelli sono complementari, visto che il primo ha il diamante all'esterno, il secondo nella parte interna della fascia. Qual è il prezzo dei due anelli? Il primo viene venduto a partire da 1.330 euro, il secondo a partire da 1.130 euro (il valore varia a seconda della dimensione e della caratura del diamante).