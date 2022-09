Il matrimonio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: i due abiti da sposa sono tempestati di cristalli Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono ufficialmente marito e moglie: ieri sera si sono sposati a Pesaro, coronando il loro sogno d’amore dopo anni di fidanzamento. La sposa ha puntato tutto su due abiti total white con i cristalli, trasformandosi in una principessa.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale Gianmarco Tamberi: il campione olimpico di salto in alto ha sposato Chiara Bontempi, coronando così il suo sogno d'amore dopo oltre 10 anni di fidanzamento. La proposta di matrimonio era arrivata circa un anno fa a pochi giorni dall'incredibile vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in quell'occasione Gimbo organizzò una romantica cena in una location da sogno, definendo la compagna "la cosa più importante della sua vita" e inginocchiandosi per mostrarle l'anello. Ora i due sono finalmente marito e moglie e sono stati lieti di condividere gli scatti della spettacolare cerimonia sui social mostrando i principeschi look bridal scelti per l'evento.

Chiara Bontempi in Atelier Emé, Gianmarco Tamberi in Giorgio Armani

La cerimonia di nozze di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono sposati ieri, hanno optato per un rito civile pronunciando il fatidico sì nel complesso rinascimentale di Villa Imperiale a Pesaro. La cerimonia è partita con quasi 2 ore di ritardo rispetto al previsto ma alla fine tutto è andato per il meglio e gli amici e i parenti della coppia sono stati lieti di darsi ai festeggiamenti e ai brindisi fino a notte fonda.

Il primo abito bianco di Atelier Emé

Tra i presenti non sono mancati i volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, dai velocisti Marcell Jacobs e Filippo Tortu, fino ad arrivare a Bebe Vio, Federica Pellegrini e Francesca Michielin. Ora la coppia è pronta per il viaggio di nozze, ha organizzato un tour oltreoceano tra Maldive, Singapore e Bali.

Il secondo abito bianco di Atelier Emé

I due abiti bianchi di Chiara Bontempi

A rendere la cerimonia ancora più romantica e spettacolare non potevano che essere gli abiti della sposa. Chiara Bontempi ha puntato sul tradizionale total white, affidandosi all'eleganza di Atelier Emé. Il noto brand bridal ha firmato per lei due diversi vestiti, entrambi candidi, principeschi e tempestati di cristalli. Il primo, quello scelto per il rito civile, è un modello con la maxi gonna di tulle e il bustier con la scollatura profonda, al quale ha aggiunto dei manicotti di pizzo coordinati, un lunghissimo velo applicato allo chignon e un bouquet di rose bianche.

Il primo ballo di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Poco prima del taglio della torta la Bontempi si è cambiata e ha lasciato spazio alla sensualità con una lunga sirena scintillante con lo spacco laterale, abbinata a un fermaglio di cristalli che ha decorato i capelli lasciati sciolti e fluenti. Gianmarco Tamberi, invece, ha optato per il classico smoking nero, un modello su misura firmato Giorgio Armani, e per l'occasione si è tagliato completamente la barba.