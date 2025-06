video suggerito

Il matrimonio della principessa Iman Pahlavi: l'abito da sposa è il trionfo del romanticismo Iman Pahlavi, figlia dell'ultimo scià di Persia Reza Pahlavi, ha sposato il suo fidanzato storico, l'imprenditore Brad Sherman. Per l'occasione ha scelto due romantici abiti da sposa: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Iman Pahlavi, figlia dell'ultimo scià di Persia Reza Pahlavi e della principessa Yasmin, ha sposato il suo fidanzato storico, l'imprenditore Brad Sherman. I due erano già diventati ufficialmente marito e moglie a metà maggio, quando avevano organizzato una cerimonia civile a New York, ma lo scorso weekend hanno voluto rinnovare le loro promesse d'amore eterno con un rito religioso. A ospitare il matrimonio non poteva che essere Parigi, la città più romantica al mondo dove i nonni si innamorarono. Il ricevimento è stato sontuoso ma super chic e la sposa ne ha approfittato per sfoggiare degli abiti bianchi da sogno: ecco tutti i dettagli.

Il matrimonio di Iman Pahlavi e Brad Sherman

Il matrimonio di Iman Pahlavi e Brad Sherman è andato in scena in un suggestivo palazzo storico di Parigi tra giardini lussureggianti e atmosfere da fiaba. La sposa, arrivata all'altare accompagnata sia dalla mamma che dal papà, è apparsa visibilmente emozionata ma, dopo la commozione iniziale, ha ritrovato la serenità, continuando a festeggiare fino a tarda notte con i parenti e gli amici più cari.

L'arrivo della sposa

Tra gli invitati non poteva mancare la nonna, l'ex imperatrice Farah Dibah, apparsa elegantissima in un tailleur color cipria con inserti floreali sul blazer. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale taglio della torta: un'enorme crostata alla frutta su cui sono stati accesi dei bengala scintillanti.

Il matrimonio di Iman Pahlavi

Gli abiti da sposa della principessa Iman Pahlavi

La sposa per il suo grande giorno poteva mai rinunciare all'eleganza? Assolutamente no, anzi, ha scelto due diversi abiti fiabeschi, così da rimanere fedele al suo titolo nobiliare, quello di principessa. Per l'occasione si è affidata alla designer libanese Elie Saab, da sempre famosa per le sue creazioni da sogno dall'animo romantico.

Iman Pahlavi in Elie Saab

Il primo vestito da sposa, quello per il fatidico sì, era in pizzo floreale total white, con gonna voluminosa, corpetto a corsetto, scollatura a barca e fiocco in vita, la sua particolarità?

Il secondo abito da sposa

Era trasformabile, all'arrivo sull'altare, infatti, lo scollo era coperto da un coprispalle coordinato. Non sono mancati il lungo velo e il bouquet di fiori bianchi. Per il taglio della torta Iman si è cambiata e ha optato per un lungo e scintillante tubino tempestato di paillettes color champagne.