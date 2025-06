Il royal wedding di Lady Violet: la sposa balla in abito di paillettes e scarpe da ginnastica 

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tanti royal wedding in vista. In Germania convolerà a nozze il principe Peter, il più giovane dei figli del principe Alexander e della principessa Gabriela. In Francia, fiori d'arancio per Hélène d'Orléans, figlia dei duchi di Chartres. Matrimonio in vista anche nel principato del Liechtenstein per la principessa Maria Carolina, figlia del principe ereditario Alois e della moglie Sofia. In Gran Bretagna, invece, è stata la volta di Lady Violet Manners, che ha pronunciato il fatidico sì salendo sull'altare con William James Lindesay-Bethune.

I tre abiti da sposa di lady Violet Manners

Nata nel 1993, Lady Violet Manners è la primogenita del Duca e della Duchessa di Rutland, nobili inglesi proprietari di Belvoir Castle. Il neo-marito è il 33enne William James Lindesay-Bethune, giovane imprenditore proprietario di un brand di liquori. Il Visconte di Garnock è l'erede di James Randolph Lindesay-Bethune e di Diana Mary. La coppia ha festeggiato con tanti amici e con le rispettive famiglie proprio a Bevoir Castle, nella verde campagna inglese. Tre cambi d'abito per la sposa, che ha dato un tocco originale ai suoi outfit tradizionali.

La sposa e lo sposo

Si è affidata a una stilista amatissima negli ambienti reali e nell'aristocrazia londinese: Phillipa Lepley, puntando su tre outfit molto diversi tra loro. Per l'ingresso in Chiesa e la cerimonia, ha scelto un vestito realizzato su misura, una creazione tradizionale con voluminosa gonna a sirena, maniche a sbuffo, corpetto semitrasparente sul décolleté ricamato con simboli tra cui stelle e cuoricini, colletto arricciato, lungo velo in tulle, tiara di famiglia impreziosita con diamanti e garofani.

Il primo abito da sposa

Il gioiello, la tiara Rutland, appartiene alla collezione di famiglia fin dal XVIII secolo: l'ultimo membro della famiglia a indossarlo era stata Lady Theresa Manners nel giorno delle sue nozze con il dottor John Chipman nel 1997. Lady Violet ha fatto il suo ingresso accompagnata dalla musica di un pifferaio scozzese. Lo sposo, invece, è arrivato in chiesa a bordo di un iconico autobus rosso d'epoca indossando kilt nel tartan della famiglia Lindsay, decorato con maxi nappe: un omaggio alle origini scozzesi della sua famiglia.

Lady Violet in Phillipa Lepley

Nella seconda parte della giornata la sposa ha indossato un altro elegantissimo abito bianco a maniche lunghe in seta, con gonna fluida e leggero strascico posteriore, abbinato a un imponente velo a mantella di pizzo, con tanto di cappuccio sulla testa. Per il party conclusivo si è invece sbizzarrita e ha preferito la comodità, optando per un mini dress ugualmente trendy, ma perfetto per scatenarsi in pista da ballo al ritmo della musica.

Il secondo abito da sposa

La sposa, infatti, ha chiuso i festeggiamenti sostituendo il look classico e tradizionale con uno scintillante miniabito allegro e festoso, un modello decorato con nappe, paillettes e perline argentate luccicanti. Ha messo da parte anche i tacchi, puntando su un paio di decisamente più pratiche scarpe da ginnastica. In alcune istantanee del fine settimana condivise sui social, relative al party post matrimonio, la sposa è stata immortalata anche con un abito bianco con gonna arricciata e stivali da cowboy! Una vera party girl.

La sposa con gli stivali da cowboy