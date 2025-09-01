L’abito da sposa Marie Caroline del Liechtenstein: la principessa sembra uscita da una fiaba

Marie Caroline del Liechtenstein e Leopoldo Maduro Vollmer

La principessa Marie Caroline del Liechtenstein è la seconda dei quattro figli del principe Alois e della principessa Sophie. La 28enne non è in linea di successione al trono, perché nel Paese è ancora in vigore la legge che impedisce alle donne di regnare. La 28enne si è sposata sabato 30 agosto nella Cattedrale di San Florino, convolando a nozze col compagno Leopoldo Maduro Vollmer. Lui, di origine venezuelana, non appartiene ad alcuna famiglia nobile, ma ha alle spalle una delle famiglie più ricche del paese sudamericano. Lavora a Londra nella settore degli investimenti. Il matrimonio si è svolto distanza di quasi un anno dall'annuncio ufficiale, con cerimonia officiata dal vescovo Benno Elbs. La sposa ha raggiunto l'altare prima percorrendo una lunga scalinata e poi la navata della Chiesa accompagnata da suo padre e circondata dalle sue damigelle, che l'hanno aiutata col lungo velo: per loro abiti firmati Alaia. Per la principessa, invece, un abito bianco tradizionale riccamente decorato, da vera principessa. Era presente la famiglia reale al completo, che con gli sposi e gli altri invitati si sono poi recati per il ricevimento al Castello di Vaduz.

L'abito da sposa della principessa

La principessa ha studiato tra Parigi e New York, laureandosi nel 2020 in Fashion Design. Ora vive a Londra e lavora nell'industria tessile. La 28enne ha preso alla lettera il suo titolo, scegliendo per cerimonia e ricevimento un elegantissimo abito che sembrava appena uscito da una fiaba Disney. Marie Caroline del Liechtenstein ha scelto un vestito in perfetto stile principesco, rigorosamente bianco, nel pieno rispetto della tradizione nuziale, che vuole ovviamente che la creazione sia candida. Lo sposo, invece, indossava pantaloni blu gessati, una cravatta a fantasia, gilet color crema sotto alla giacca nera con immancabile fiore bianco all'occhiello.

Marie Caroline del Liechtenstein e Leopoldo Maduro Vollmer

La sposa ha scelto un vestito con corpetto aderente dal pannello trasparente sulla parte alta del décolleté, maniche corte a balze e scollatura a barca. Nella parte inferiore, ampia gonna riccamente ricamata. La sposa indossava anche un lungo velo con dettagli di pizzo, fermato dall'incantevole tiara asburgica con frange poggiata sul capo, coi capelli raccolti in uno chignon e il viso messo ulteriormente in risalto dagli scintillanti orecchini pendenti.

Leggi anche Chi ha vestito la principessa Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa 2025

Marie Caroline del Liechtenstein

La tiara in questione è antichissima: è la tiara Fringe in stile kokoshnik in oro, argento e diamanti. Ha più di 100 anni e fu originariamente realizzata per la figlia di Re Michele I del Portogallo, l'Arciduchessa Maria Teresa d'Austria. Da allora è stata indossata da numerose spose reali, tra cui l'Arciduchessa Elisabetta del Principe Alois del Liechtenstein nel 1903, ma l'ha sfoggiata anche la Principessa Sophie al ballo di nozze del Principe Alberto e della Principessa Charlene di Monaco nel lontano 2011. Al termine della cerimonia gli sposi sono usciti per salutare la folla e si sono scambiati il primo bacio pubblico da marito e moglie, tra gli applausi dei presenti.