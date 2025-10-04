La principessa Amalia come in una fiaba: quanto costa l’abito di cristalli della futura regina

Il Granduca Henri del Lussemburgo ha abdicato dopo 25 anni di regno in favore del figlio Guillaume. Quest'ultimo e sua moglie, la principessa Stephanie, sono così diventati Granduca e Granduchessa del Lussemburgo. Dopo la cerimonia ufficiale di abdicazione c'è stato il giuramento e infine una cena di gala con tanti ospiti d'onore tra cui i reali di Belgio e Paesi Bassi. Erano presenti anche la principessa Elisabetta del Belgio e la principessa Amalia dei Paesi Bassi, arrivate al Palazzo Granducale venerdì con le rispettive famiglie. La 23enne e la 21enne brillavano con abiti e tiare scintillanti da vera principessa delle fiabe: entrambe sono destinate al trono nei loro rispettivi Paesi, in quanto prime in linea di successione.

Amalia incanta in abito principesco

La principessa Amalia d'Orange in quanto primogenita della regina Maxima e di re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi, è la prima in linea di successione al trono olandese. Sta continuando gli studi, ma ha già cominciato la formazione ufficiale che si riserva alle future regine. È la prima ad aver scelto un percorso combinato: attualmente è quindi diventata una riservista delle Forze Armate, ma parallelamente studia all'Università. Dopo la laurea triennale, ora sta continuando con un corso universitario in Legge. Le toccherà poi anche un addestramento militare fisico. Attualmente non può dedicarsi a questa preparazione perché infortunata: una caduta da cavallo le ha provocato una frattura al braccio, si è operata pochi mesi fa.

da sinistra: principessa Elisabetta del Belgio, granduca e granduchessa del Lussemburgo, principessa Amalia dei Paesi Bassi

Non ha alcuna fretta di indossare la corona, anzi spera che arrivi più tardi possibile. La principessa ha preso parte con la famiglie alla cerimonia in onore del Granduca del Lussemburgo. Il suo abito è un sogno a occhi aperti, sembrava davvero una principessa appena uscita da una fiaba. Ha sfoggiato una creazione di Monique Lhuillier, stilista nota per il suo stile estremamente glamour e romantico scelto da spose, royal e celebrities. Il vestito verde con spalle nude e ampia gonna è tempestato di cristalli scintillanti e costa 11.000 dollari. La 23enne ha aggiunto accessori coordinati: sandali Aquazzura e pochette in argento, con preziosa tiara sulla testa. Si tratta della tiara appartenuta alla regina Emma, indossata per la prima volta in questa occasione. Ha aggiunto il pendente di smeraldo olandese appeso a una spilla, gli orecchini di smeraldi e diamanti della regina Maxima e l'Ordine del Leone d'Oro della Casa di Nassau.