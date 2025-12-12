La principessa Amalia debutta con l’antica tiara di famiglia con oltre 100 carati di diamanti

L’erede al trono olandese ha indossato per la prima volta una delle tiare più preziose e antiche della collezione reale, tempestata di enormi diamanti.

Principessa Amalia

Il banchetto di Stato in Olanda, in onore della visita del Presidente della Finlandia Alexander Stubb e della moglie Suzanne Innes-Stubb, si è rivelato una serata di gala con assoluta protagonista l'eleganza. L'evento si è svolto giovedì 11 dicembre al Palazzo Reale di Amsterdam: era presente, assieme ai genitori il Re e la Regina, anche la Principessa Amalia, che per l'occasione ha debuttato con un cimelio di famiglia preziosissimo. Si tratta di un'antica tiara, realizzata con diamanti appartenuti ai suoi antenati e tramandati per generazioni.

L'evento si è aperto, come di consueto, col tradizionale scambio di onorificenze. Re Guglielmo Alessandro ha indossato il collare e la stella dell’Ordine della Rosa Bianca di Finlandia, mentre la Regina Máxima d'Olanda e la Principessa Amalia hanno portato il nastro e la stella dello stesso ordine. Per l’occasione la Regina Máxima ha scelto un abito rosso con le spalle scoperte di Claes Iversen, abbinandolo a importanti gioielli d’epoca della collezione reale, tra cui la Württemberg Ornate Pearl Tiara risalente al 1897, realizzata su misura appositamente per la Regina Guglielmina.

Principessa Amalia in Jenny Packham

La Principessa Amalia, invece, ha sfoggiato un elegante abito beige di Jenny Packham con profonda scollatura a V, abbinato ai gioielli di famiglia. Il pezzo forte era la tiara: si chiama Dutch Diamond Bandeau Tiara, è una fascia contenente oltre cento carati di diamanti rotondi. La storia di questo gioiello comincia lontano nel tempo. In origine era una collana, un regalo di nozze alla sua trisavola Queen Emma di Waldeck-Pyrmont, quando sposò Re Guglielmo III dei Paesi Bassi nel 1879. Fu trasformata successivamente in tiara da sua figlia Queen Wilhelmina, intorno al 1930.

È stata indossata da molte royals olandesi ed è tutt'ora la preferita della regina Maxima: dal 2000 in poi l'ha portata in tantissime occasioni. Tra le ultime: la visita di Stato olandese a Cipro e la visita di Stato olandese in Suriname, nel corso del 2025. La 22enne erede al trono era la prima volta che la poggiava sul capo. Ha aggiunto anche una collana con enorme pendente, orecchini di diamanti appartenuti alla Regina Wilhelmina e un bracciale noto come Dutch East Indies Bracelet.