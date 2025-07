video suggerito

Spice Girl in rosa, cosa ha indossato Emma Bunton al matrimonio di Melanie B Emma Bunton ha partecipato come invitata al matrimonio di Melanie Brown, ecco cosa ha indossato la Spice Girl per le nozze dell’amica a Londra. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melanie Brown, componente dell'iconica bad anni '90 le Spice Girl, si è sposata a Londra con il compagno Roy McPhee, indossando un lungo abito a sirena decorato da una cascata di perle. Al matrimonio erano assenti le componenti del gruppo, ovvero Melanie C, Geri Halliwell e Victoria Beckham. L'unica delle Spice Girls ad aver partecipato alle nozze è Emma Bunton che per il matrimonio dell'amica ha scelto un romantico look con abito rosa confetto.

La cantane, che nei '90 si faceva chiamare Baby Spice, ha raggiunto la chiesa di St. Paul a Londra dove Mel B ha detto sì indossando un abito firmato Roland Mouret. Il vestito rosa pastello dalla gonna asimmetrica ha linee pulite ed essenziali ed è impreziosito solo con drappeggi sulle spalline a sbuffo che incorniciano una scollatura a barca.

Emma Bunton al Matrimonio di Melanie B

Emma Bunton ha completato il look da matrimonio con una morbida pochette vintage di Chanel, in pelle bianca traforata con motivo matelassé e logo sulla chiusura metallica a scatto in argento, e con un paio di sandali firmati Jennifer Chamandi, in satin rosa con plateau, tacco largo e intrecci frontali coperti di cristalli. Come vuole la tradizione inglese, Bunton non ha rinunciato al copricapo con veletta e ha abbinato al look un maxi cerchietto in satin rosa realizzato dal brand Emily-London, che costa circa 1100 euro, mentre al collo spunta una collana essenziale, in oro bianco con punto luce di diamanti.