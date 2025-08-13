Nicola Peltz, l’abito da sposa per il rinnovo dei voti nuziali con Brooklyn Beckham era di sua madre

Qualcosa di vecchio e qualcosa di blu: la sposa ha rispettato la tradizione nel giorno del rinnovo dei voti nuziali col marito, dopo il sì del 2022.

Nicola Peltz ha rispettato la tradizione nuziale, che vuole ci sia qualcosa di blu e qualcosa di vecchio nel look della sposa. Lei ha rimesso l'abito bianco per la seconda volta. Ha riunito la famiglia la scorsa settimana per il rinnovo delle promesse nuziali con il marito Brooklyn Beckham. C'erano i genitori di lei e i suoi fratelli Brittany, Will e Bradley. Assente tutta la famiglia di lui: i genitori David e Victoria Beckham, i fratelli Cruz e Romeo, la sorella Harper.

Il segreto dell'abito da sposa

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si sono sposati nell'aprile 2022 in Florida, nella lussuosa villa fronte oceano di proprietà della famiglia della sposa. Lei aveva indossato un abito Valentino Haute Couture personalizzato, lasciando di stucco coloro che erano sicuri si fosse rivolta a sua suocera stilista, per disegnarle l'abito.

Nel grande giorno del secondo sì, la sposa ha indossato qualcosa di grande valore, più sentimentale che materiale. Il vestito, infatti, è stato ripescato direttamente dal guardaroba di sua madre ed è qualcosa che contiene moltissimi ricordi preziosi. Era propio l'abito che Claudia Heffner Peltz, ex modella, aveva indossato nel giorno delle nozze con Nelson Peltz, nel 1985. Proprio quest'ultimo ha officiato la cerimonia di rinnovo promesse.

È un elegante vestito tradizionale di seta color avorio, con maniche a tre quarti morbide e scollo a barca con le spalle nude. Sembra sia stata apportata un'unica modificato, rispetto al modello originale: un corpetto più strutturato rispetto a quello morbido iniziale. Le maniche a palloncino decorate con delicati motivi floreali e la gonna ampia e lunga, invece, sono rimaste intatte, proprio come il vestito indossato dalla sposa 40 anni fa.

Era un riferimento a quel giorno anche la coroncina di fiori sul capo, coi capelli acconciati in un semiraccolto: lo stesso stile di mamma Peltz all'epoca. "Nicola ha optato per qualcosa di meno rigoroso e ha optato per qualcosa di più etereo, più delicato": così la stilista di abiti da sposa Rosie Boydell-Wiles ha commentato a Telegraph la scelta stilistica della 30enne. A differenza del matrimonio, dove aveva puntato su qualcosa di sfarzoso ed elaborato, stavolta si è mantenuta più sul sobrio e sul minimal.

Qualcosa di blu nel look di Nicola Peltz: chi ha firmato l'abito

Dopo la cerimonia, gli sposi si sono scatenati assieme ai loro invitati in un after party. La sposa ha cambiato look optando per qualcosa di colorato, ma molte delicato ed elegante. Il vestito strapless blu con silhouette a sirena, corsetto leggermente drappeggiato e piccolo strascico posteriore, presenta delle farfalle attaccate a una bretellina.

È un modello d'archivio firmato Dolce & Gabbana: appartiene alla collezione Primavera/Estate 1998. La farfalla è solitamente simbolo di rinascita, trasformazione, libertà. Sembra sia un simbolo molto caro alla sposa, che lo aveva scelto anche come tema per la festa del 28esimo compleanno nel 2023. Chissà, ci sono forse cambiamenti in vista nella vita degli sposini?