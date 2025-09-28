L’abito da sposa di Selena Gomez, chi ha firmato il vestito ispirato all’epoca d’oro di Hollywood

Selena Gomez, per il matrimonio con il compagno Benny Blanco, ha scelto un lungo abito bianco in stile vecchia Hollywood, abbinato a gioielli di diamanti e a un bouquet essenziale. Ecco chi ha firmato il vestito da sposa e tutti i dettagli del look per le nozze.

Selena Gomez ha sposato ieri 27 settembre 2025 il compagno Benny Blanco, un produttore e cantante di 37 anni. L'attrice 33enne ha detto sì durante una cerimonia organizzato a Santa Barbara nel resort El Encanto, location che è stata affittata interamente per ospitare gli invitati e allestire il matrimonio. Gomez ha pubblicato su Instagram l'album del matrimonio mostrando ai fan l‘abito da sposa e il look scelto per il matrimonio. L'annuncio delle nozze risale a dicembre 2024, quando Selena Gomez aveva pubblicato sui social la foto del suo prezioso anello di fidanzamento.

Ralph Lauren firma l'abito da sposa di Selena Gomez

Il look della sposa è ispirato all'epoca d'oro di Hollywood: l'acconciatura con morbidi boccoli e l'abito aderente in satin lucido ricordano lo stile delle dive degli anni '40. A firmare il vestito da sposa è Ralph Lauren, marchio americano che ha creato un modello custom made per l'occasione.

Selena Gomez e Benny Blanco al loro matrimonio

Il lungo abito bianco indossato da Selena Gomez per le nozze ha una scollatura all'americana che copre il seno e il collo ma lascia la schiena nuda. Il corpetto è impreziosito con drappeggi di tessuto in bianco perla che proseguono ai lati e sui fianchi, fino ad arrivare all'ampia gonna con strascico. Sul collo sono poi applicati fiori di pizzo in modo da creare una composizione volumetrica che aggiunge un tocco prezioso all'abito dalle linee semplici.

Gli orecchini indossati per il matrimonio da Selena Gomez

I gioielli della sposa

Per creare un effetto "vecchia Hollywood" Selena Gomez ha scelto un'acconciatura con capelli bombati, raccolti in una fila laterale e con boccoli sulle punte che creano un'onda alla base. Nelle foto del matrimonio la sposa non indossa un velo e non ha accessori tra i capelli. Per completare il look Gomez sceglie solo gioielli in oro bianco e diamanti: sulle mani, oltre all'anello di fidanzamento, spuntano due fedine coperte di diamanti, mentre a incorniciare il volto un paio di orecchini a goccia con grossi diamanti.

Gli anelli di Selena Gomez per il matrimonio

Il dettaglio più semplice e romantico è senza dubbio il bouquet della sposa: tra le mani di Selena Gomez non ci sono rose o composizioni con fiori grossi e vistosi. Per il matrimonio il boquet scelto è mignon e molto semplice, composto con piccoli fiori bianchi, circondati da foglie verdi appuntite.

Il boquet della sposa

Probabilmente la sposa ha indossato un secondo abito, dato che in uno degli scatti pubblicato nell'album sui social Gomez appare con un vestito il cui corpetto è differente rispetto al precedente con drappeggi. In questo caso il vestito ha ancora una scollatura all'americana, qui però sul collo sono applicate delle piume e la superficie del corpetto non è coperta da pizzi e drappeggi ma è decorata con glitter lucenti.