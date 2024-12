L’anello di fidanzamento di Selena Gomez è maxi e tempestato di diamanti

video suggerito

Selena Gomez sta vivendo uno dei momenti più romantici e magici della sua vita: nelle ultime ore il compagno Benny Blanco le ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di maxi anello di fidanzamento e naturalmente l'evento è stato documentato con un album social creato ad hoc. Lei famosa popstar internazionale, lui produttore musicale e cantautore: si sono incontrati poco più di un anno fa per motivi lavorativi ma col passare del tempo si sono innamorati e hanno reso pubblica la loro relazione nel dicembre 2023. Da quel momento in poi non si sono mai lasciati, anzi, hanno più volte dichiarato che facevano sul serio. Com'è fatto il prezioso che la cantante ora sfoggia all'anulare sinistro?

La proposta di matrimonio durante il picnic all'aperto

Al motto di "Per sempre inizia ora" Selena Gomez ha condiviso i momenti più romantici della proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Benny Blanco. I due erano alle prese con un picnic all'aria aperta quando il produttore si è inginocchiato per mostrale l'anello e chiedere la mano alla popstar. Quest'ultima, super glamour in versione casual con jeans e pelliccia yeti, ha risposto "sì" visibilmente emozionata e, una volta tornata a casa, ha postato sui social dei primi piani sull'enorme anello di diamanti simbolo dell'amore eterno.

Com'è fatto l'anello di fidanzamento di Selena Gomez? Si tratta di una fedina sottile completamente ricoperta di mini diamanti arricchita da un grosso diamante centrale dalla forma ovale.

Al momento né la cantante, né il futuro marito hanno condiviso qual è il brand del gioiello ma, a giudicare dalle dimensioni, deve essere decisamente prezioso. Non si esclude, inoltre, che si tratti di un modello personalizzato e su misura fatto realizzare appositamente per l'evento. I due non hanno ancora deciso la data delle nozze ma il modo in cui si abbracciano e si guardano parla chiaro: non potrebbero essere più felici di trascorrere il resto della loro vita insieme.