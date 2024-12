video suggerito

Dua Lipa vicina al matrimonio: la proposta di Callum Turner con un anello da 30 mila euro Dua Lipa e Callum Turner sarebbero vicini alle nozze: la proposta sarebbe giunta nel giorno di Natale, con un anello preziosissimo come pegno d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dua Lipa e Callum Turner sarebbero vicini alle nozze: la proposta sarebbe giunta alla cantante nel giorno di Natale, a un anno dal primo avvistamento insieme (a gennaio del 2024). Sono una coppia molto riservata, si concedono poco alle foto e non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione. Anche la proposta, quindi, non è stata confermata dai diretti interessati (ma neppure smentita): le voci sono di fonti a loro vicine. C'è poi un indizio social che non è passato affatto inosservato: un vistoso anello all'anulare, ben visibile negli ultimi scatti condivisi sui social dalla cantante. Potrebbe essere proprio quello usato per la fatidica proposta.

L'anello di Dua Lipa

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a The Sun:

Dua e Callum sono innamoratissimi e sanno che sarà così per sempre. Sono fidanzati e non potrebbero essere più felici. Lei ha avuto uno degli anni migliori della sua carriera professionale e questa è la ciliegina sulla torta. Callum è un solido supporto per lei e sono una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono così felici. È stato un Natale fantastico per loro.

Un Natale culminato probabilmente con la fatidica proposta di matrimonio: i fan sono impazziti, quando hanno notato l'anello al dito della loro beniamina, che confermerebbe l'avvicinarsi del sì sull'altare. Un'esperto ha rivelato a MailOnline che lo splendido gioiello, una fascia in oro 18 carati con diamante, potrebbe costare circa 30 mila euro.

Dua Lipa e Callum Turner

Anya Walsh, esperta di diamanti, che lavora in una delle più grandi gioiellerie d'Europa, ha spiegato: "L'anello sembra essere un classico diamante solitario incastonato su una grande fascia d'oro giallo 18 carati. La fascia leggermente più larga della media conferisce all'anello un aspetto sicuro e massiccio. È un design più moderno per un solitario classico, ma mantiene comunque uno stile elegante e indossabile. Il diamante potrebbe essere incastonato in una lunetta, che è una cornice d'oro che fissa il diamante senza bisogno di artigli oppure in una semplice montatura a quattro artigli".

Dua Lipa e Callum Turner

Ha aggiunto che il diamante sembrerebbe una pietra con taglio rotondo o a cuscino, forse da due carati: "Il solitario è da sempre uno dei preferiti dalle future spose, che può essere facilmente abbinato ai numerosi stili e outfit di Dua Lipa. Il prezzo dipende sempre dalla qualità del diamante, ma un diamante da 2 carati di alta qualità incastonato su un solitario classico a fascia larga costerebbe intorno ai 30 mila euro".