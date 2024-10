Kate Middleton non indossa più l’anello di fidanzamento: il significato simbolico delle nuove fedine

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda il matrimonio da sogno di Kate Middleton e del principe William andato in scena nell'Abbazia di Westminster nel 2011? I due vengono ormai considerati il simbolo dell'amore da fiaba e, nonostante gli anni che passano, continuano a essere legatissimi e affiatati. A sancire la promessa d'amore eterno avvenuta nel grande giorno era stato però il prezioso anello di fidanzamento appartenuto a Diana, il principe lo regalò all'allora fidanzata il 16 novembre 2010 per annunciare le imminenti nozze. Da quel momento in poi Kate non ne ha più potuto fare a meno, sfoggiandolo in pubblico a ogni evento ufficiale. Da quando è tornata a lavoro dopo la malattia, però, il prezioso non è più al suo anulare sinistro: che fine ha fatto?

Da quando Kate Middleton non sfoggia più l'anello di fidanzamento

L'engagement ring di Kate Middleton è uno degli anelli più preziosi di sempre e non solo perché è appartenuto alla principessa Diana, a rendere il suo valore inestimabile sono le pietre usate per la sua realizzazione, un grosso zaffiro ovale di Ceylon di 12 carati circondato da 14 diamanti rotondi incastonati in oro bianco a 18 carati. Ad oggi, però, la principessa non lo indossa più. Dal 14 luglio, giorno della finale di Wimbledon in cui si è concessa un'uscita pubblica ufficiale mentre era alle prese con le chemio, ha sostituito il prezioso con altri 3 anelli. Durante i recenti impegni lavorativi le cose non sono cambiate: sono ormai tre mesi che Kate non sfoggia più l'anello di Lady D. all'anulare sinistro.

Kate Middleton senza l'anello di fidanzamento

Il nuovo anello indossato dalla principessa

I tabloid hanno già fatto le più svariate ipotesi sull'anello di fidanzamento "scomparso": potrebbe trattarsi di una scelta messa in atto per comodità oppure di una questione "pratica", il prezioso potrebbe essere infatti in manutenzione. La cosa certa è che Kate lo ha sostituito con una combo inedita. Ha abbinato la fede nuziale in oro giallo gallese a due fedi eternity di diamanti (una di loro, quella con pavé di diamanti del brand Anoushka, le era stato regalato da William alla nascita di George). La "new entry" è la fedina di diamanti e zaffiri comparsa per la prima volta sulla mano di Kate nel video in cui ha annunciato la fine delle chemio. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe anche in questo caso di un dono del marito, ricevuto probabilmente per il 13esimo anniversario di matrimonio e diventato il simbolo dell'amore capace di superare ogni sfida e limite.