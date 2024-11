Perché Kate Middleton ha ricominciato a indossare l’anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha vissuto dei mesi davvero difficili: lo scorso gennaio ha scoperto di avere un cancro e da allora ha preferito prendersi una pausa dai riflettori per dedicarsi alle cure. Inizialmente, però, aveva tenuto la notizia nascosta, poi, dopo essere finita al centro delle curiosità di sudditi e media, si è vista costretta a rivelare la verità in un toccante video girato sullo sfondo dei giardini reali. Oggi la principessa ha annunciato di aver terminato le chemio e di essere fuori pericolo ed è proprio per questo che ha ripreso a lavorare. Lo scorso weekend è tornata in pubblico per ben 2 eventi istituzionali e, al di là degli eleganti look sfoggiati, in molti hanno notato un dettaglio prezioso è particolare: ha ricominciato a indossare l'anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana.

Perché l'anello di fidanzamento di Kate Middleton fa tanto scalpore

Lo scorso sabato, in occasione dell'evento tenutosi alla Royal Albert Hall di Londra durante il Festival of Remembrance, Kate Middleton ha sfoggiato di nuovo il prezioso anello di fidanzamento regalatole da William, quello che il principe aveva ricevuto in eredità dalla defunta mamma Diana. Si tratta di un prezioso ormai passato alla storia grazie al suo valore elevatissimo: è in oro bianco e ha un grosso zaffiro centrale Ceylon da 12 carati circondato da 14 diamanti solitari incastonati. Per quale motivo la presenza del gioiello è riuscita a fare tanto scalpore? Durante le ultime e sporadiche apparizioni pubbliche la principessa non lo aveva indossato, aveva preferito puntare su delle fedine scintillanti che le erano state regalate sempre dal marito.

Kate Middleton con l'anello di fidanzamento di Lady Diana

Le ipotesi sul prezioso anello di Kate

Per quale motivo Kate Middleton è tornata a sfoggiare il prezioso anello di fidanzamento proprio ora? Sebbene non abbia rivelato nulla sulla questione, le ipotesi sono le più svariate. Innanzitutto in molti credono che il gioiello appartenuto a Lady Diana sia stato in manutenzione nelle scorse settimane e solo ora sia tornato tra le mani della principessa. Altri, invece, ritengono che si tratti del simbolo del suo ritorno in pubblico "ufficiale" dopo la malattia. Le fedine ricevute in dono da William (e simbolo dell'amore capace di superare ogni sfida) sarebbero infatti legate al periodo delle cure ma, ora che il momento difficile è stato superato, Kate può tornare alle sue vecchie abitudini anche in fatto di gioielli. C'entrerà qualcosa anche la scaramanzia in questa precisa scelta di stile?