video suggerito

Kate Middleton senza anello di fidanzamento: perché lo ha sostituito con l’eternity ring Kate Middleton ha partecipato al suo primo evento pubblico del 2025 e lo ha fatto senza l’iconico anello di fidanzamento: per quale motivo ha deciso di sostituirlo con il cosiddetto “eternity ring”? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 per Kate Middleton è stato un anno davvero difficile: si è ritrovata a combattere contro il cancro, rimanendo a lungo lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure. Il nuovo anno, però, sembra essere cominciato nel modo giusto: ieri la principessa non solo ha preso parte al suo primo evento pubblico, ha anche annunciato che il tumore è finalmente in remissione. Lo ha fatto poco dopo la visita al Royal Marsden Hospital di Londra, l'ospedale in cui negli ultimi mesi ha affrontato le chemio e dove ora non ha esitato a offrire supporto ai pazienti che stanno vivendo la sua stessa esperienza. Per un appuntamento importante come questo non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue ma con un dettaglio che non è passato inosservato: ha indossato un anello di fidanzamento "sostitutivo".

Kate Middleton comincia il 2025 senza l'anello di fidanzamento

Per il primo evento pubblico del 2025 Kate Middleton ha puntato su uno dei colori di tendenza del momento, il bordeaux, abbinando un abito midi monocromo a un cappotto tartan su misura. In molti però hanno notato che non indossava l'anello di fidanzamento col maxi zaffiro incastonato, quello ereditato da Lady Diana che il principe William le ha regalato come simbolo di amore eterno. Non è la prima volta che la principessa del Galles rinuncia al prezioso, anzi, lo aveva fatto spesso durante l'ultimo anno lontana dai riflettori, mostrandosi con un anello "sostitutivo" nei video social realizzati per rassicurare i fan. Complici gli appuntamenti pubblici importanti a cui ha partecipato di recente, negli ultimi mesi aveva però ricominciato a sfoggiare l'iconico "engagment ring".

Il significato simbolico del nuovo "eternity ring"

Ora le cose sono di nuovo cambiate e Kate è tornata a rimpiazzare il prezioso con un anello di fidanzamento "sostitutivo". Si tratta di una fedina di zaffiri e diamanti molto simile all'engagment ring "originale" ma decisamente meno appariscente. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe sempre di un regalo di William, già soprannominato "eternity ring" perché simbolo del suo eterno amore e sostegno. Il motivo per cui ha rinunciato all'anello di fidanzamento per il primo impegno del 2025? Con ogni probabilità ha ritenuto che il prezioso con zaffiro di 12kt, diamanti e fascia in oro bianco 18kt fosse un po' troppo sontuoso per un evento reale così tanto "intimo" come la visita ai malati oncologici.

Leggi anche I significati simbolici dei look di Kate Middleton nel 2024 dall'annuncio del tumore al discorso di Natale