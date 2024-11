Kate Middleton di nuovo in pubblico a Londra: i gioielli sono un omaggio alla regina Elisabetta II

video suggerito

Kate Middleton

Kate Middleton torna in pubblico a meno di 24 ore di distanza dal suo ritorno a un evento reale dopo la fine della chemioterapia. La principessa del Galles ha preso parte a uno degli eventi del Remembrance Day, il secondo weekend di novembre nel quale vengono omaggiati i caduti britannici durante la Prima Guerra Mondiale e negli altri conflitti. In occasione della cerimonia al Cenotafio nel quartiere di Whitehall, mentre re Carlo III deponeva la tradizionale corona di fiori, la principessa Kate Middleton assisteva alla celebrazione dal balcone del Foreign Office affacciato sulla piazza di Londra. Come ogni anno, la principessa indossa abiti neri d'ordinanza abbinati ad accessori dal significato particolare per la Famiglia Reale britannica. Gli appassionati più attenti non hanno potuto non notare l'omaggio alla regina Elisabetta II.

Il significato dei gioielli di Kate Middleton

Come accaduto durante l'edizione 2022, a pochi mesi di distanza dalla scomparsa della regina Elisabetta II, Kate Middleton torna a tributare un omaggio alla sovrana scomparsa in occasione delle celebrazioni per il Remembrance Day. La principessa ha scelto di indossare un cappotto nero in stile militare con fiocco in velluto rigenerato firmato Catherine Walker & Co. abbinato a uno splendido fascinator nero, con fiori neri e veletta.

Kate Middleton al Remembrance Sunday

La principessa ha indossato tre spille a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day e omaggio ai caduti in guerra. Una tradizione che ogni membro della Famiglia Reale rispetta indossando la spilla nei giorni precedenti all'11 novembre. Sotto alla spilla a forma di papavero si può notare la spilla d'argento della Fleet Air Arm, ovvero la componente aerea della Royal Navy. La principessa ha anche indossato gli orecchini di perle del Bahrein appartenuti alla Regina Elisabetta II.

Gli orecchini di Kate Middleton

Si tratta di un paio di orecchini a goccia con perle e diamanti che appartenevano alla collezione privata di gioielli di Elisabetta II. A donare i gioielli alla defunta sovrana fu il sovrano del Bahrein nel 1947 come regalo di nozze per i due sposi all'epoca ancora principi. Successivamente sono stati trasformati in orecchini che la regina ha poi indossato in occasioni importanti come il primo ritratto del Comando Reale realizzato da Dorothy Wilding nel luglio del 1952.

Kate Middleton con Sofia di Edimburgo, duchessa di Wessex

Kate Middleton ha già indossato questi orecchini in diverse altre occasioni ufficiali, tra cui il funerale del Principe Filippo nel 2021 e per la cerimonia del Remembrance Day nell'Abbazia di Westminster nel 2016.