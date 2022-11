Kate Middleton rispetta la tradizione: perché ha una spilla a forma di papavero sul cappotto Nuova uscita pubblica per Kate Middleton, stavolta da sola senza il principe William. Ha scelto un look elegante e ha rispettato la tradizione del “papavero”.

Kate Middleton da tempo si dedica al tema dello sviluppo infantile e della salute mentale, soprattutto quella delle mamme e dei bambini. Oggi si è recata al Colham Manor Children's Center di Hillingdon per conto della Maternal Mental Health Alliance (MMHA), un ente di beneficenza del Regno Unito. A maggio ha annunciato di esserne diventata Royal Patron. In quell'occasione ha diffuso un videomessaggio in cui ha detto: "La gravidanza, il parto e i primi mesi e anni di vita di un bambino possono essere estremamente impegnativi. I genitori spesso si sentono soli e sopraffatti. Nessuno è immune dall'esperienza di ansia e depressione durante questo periodo. È fondamentale, quindi, ricevere il giusto supporto, per condividere questi sentimenti senza timore di essere giudicati e accedere alle informazioni, alle cure e al supporto di cui ha bisogno".

Kate Middleton dalla parte delle mamme

Kate Middleton si è recata al Colham Manor Children's Center di Hillingdon per informarsi su come la struttura si impegna sul fronte del sostegno alle famiglie, che tipo di supporto offre in caso di nuclei che affrontano problemi di salute mentale. La principessa ha avuto modo di confrontarsi con psichiatri, ostetrici e assistenti sociali coinvolti: insieme hanno parlato di come soddisfare i bisogni delle madri e dei loro figli, per migliorarne il futuro.

MMHA è composto da 120 organizzazioni che lavorano per garantire che le donne, i bambini e le famiglie che soffrono di problemi di salute mentale perinatali ricevano le cure e il supporto di cui hanno bisogno. La principessa era il ritratto dell'eleganza al suo arrivo al centro.

in foto: cappotto Hobbs

Il look elegante di Kate Middleton

La principessa ha indossato per l'occasione un elegante cappotto doppiopetto verde oliva scuro di Hobbs, con revers a lancia, dettagli sui polsini e cintura in vita: fa parte della collezione dello scorso anno del brand. Lo ha abbinato a un abito verde a coste, con pochette di Jimmy Choo e scarpe di Gianvito Rossi, uno dei brand che predilige. Si tratta di un paio di décolleté in pelle scamosciata, color verde oliva.

in foto: scarpe Gianvito Rossi

Costano 590 euro sul sito ufficiale della Maison. Ha completato il look con un tocco prezioso e delicato: i suoi orecchini preferiti, i pendenti della designer Kiki McDonough. Hanno una goccia di Citrino a forma di pera incastonata in oro giallo 18 carati. Costano 627 euro sul sito del brand.

in foto: pochette Jimmy Choo

Il significato della spilla floreale

Anche stavolta, come durante l'evento a Scarborough assieme al marito, Kate Middleton aveva una spilla significativa appuntata al cappotto. Si tratta dell'iconica spilla a forma di papavero rosso, che i membri della royal family indossano sempre a novembre, in concomitanza col Remembrance Day. L'11 novembre, infatti, ricorre il Giorno della Memoria nel Regno Unito e nei paesi del Commonwealth: è un momento di raccoglimento in cui si rende omaggio a tutti i caduti in guerra. Il papavero è il fiore simbolo della ricorrenza, perché si trovava sui campi di battaglia delle Fiandre nella I Guerra Mondiale, dove persero la vita tanti soldati. Inoltre il colore rosso ricorda il sangue versato in trincea. La tradizione reale vuole che il papavero si indossi anche nei giorni precedenti, proprio come sta facendo la principessa.