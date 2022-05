Kate Middleton ha a cuore la salute mentale delle mamme: “Nessuno è immune da ansia e depressione” Kate Middleton è stata nominata Royal Patron della MMHA, associazione che tutela la salute mentale delle donne durante la gravidanza e i primi mesi dopo il parto.

Luciana Berger, presidente della Maternal Mental Health Alliance, ha annunciato ufficialmente che Kate Middleton è stata nominata Royal Patron della MMHA. L'associazione è stata fondata nel 2011 e in questi dieci anni ha lavorato in nome della salute mentale perinatale in tutto il Regno Unito, facendo tanti progressi significativi. Il merito di questi passi avanti va a tutti i membri e i sostenitori dell'organizzazione, che punta a garantire il meglio per mamme e bambini, senza disparità sociali di alcun tipo. La duchessa ha scelto di stare al loro fianco perché ha trovato piena aderenza tra i temi a lei cari e la mission della MMHA: garantire che i bisogni di tutte le donne, i bambini e le famiglie vegano ascoltati e soddisfatti.

Che cos'è la salute mentale perinatale

La salute mentale perinatale è la salute mentale di una donna durante la gravidanza e i primi mesi dopo il parto. È una fase cruciale, sia per la mamma che per il bambino, un momento delicato che purtroppo in alcuni casi non viene vissuto con serenità. Non è affatto raro sviluppare dei disturbi o accentuare quelli preesistenti, dall'ansia alla depressione, dal disturbo ossessivo compulsivo al disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Queste malattie possono essere lievi, moderate o gravi e richiedono adeguati e tempestivi trattamenti, anche perché spesso vengono tenuti nascosti per vergogna, peggiorando la situazione familiare.

Kate Middleton dalla parte delle donne

La duchessa nel suo primo video ufficiale per la MMHA ha parlato apertamente di depressione e ansia durante la maternità. Il suo discorso segna la chiusura della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale materna. Kate Middleton ha annunciato la sua nuova carica e ha detto:

La gravidanza, il parto e i primi mesi e anni di vita di un bambino possono essere estremamente impegnativi. I genitori spesso si sentono soli e sopraffatti. Si dice che circa il 20% delle donne nel Regno Unito soffra di malattie mentali perinatali. Purtroppo, sappiamo anche che molti altri stanno soffrendo in silenzio. Nessuno è immune dall'esperienza di ansia e depressione durante questo periodo. È fondamentale, quindi, ricevere il giusto supporto, per condividere questi sentimenti senza timore di essere giudicati e accedere alle informazioni, alle cure e al supporto di cui ha bisogno.

