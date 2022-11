Kate Middleton torna al lavoro: il look full color con cappotto cammello è il must dell’autunno Il principe e la principessa di Galles sono tornati alla vita pubblica: si erano presi una pausa di 15 giorni per dedicarsi ai figli. Kate Middleton ha scelto un look monocolore perfetto per l’autunno.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton e il principe William hanno ripreso la loro vita pubblica e i loro impegni ufficiali dopo una pausa di due settimane. In concomitanza con delle vacanze scolastiche dei figli, hanno scelto di dedicarsi esclusivamente a loro per 15 giorni, per passare più tempo possibile in famiglia rimanendo lontani dai riflettori. La coppia è tornata ufficialmente in servizio in occasione di un evento a Scarborough, organizzato per raccogliere fondi da destinare alla salute mentale dei giovani, una causa che a entrambi sta molto a cuore. Hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni locali che beneficeranno di un finanziamento di 345.000 sterline, soldi in parte provenienti dalla Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales.

Kate Middleton impeccabile col cappotto cammello

Kate e William sono tornati ai loro impegni ufficiali di coppia. Nelle ultime due settimane la principessa non si è fatta vedere in pubblico, ma solo in video. Ha mandato un messaggio per la campagna Action on Addiction guidata dal Forward Trust, di cui è madrina, indossando una camicetta bon ton a pois. Per la visita a Scarborough ha cambiato totalmente registro, optando per un look sofisticato e chic.

La coppia ha incontrato tre organizzazioni di beneficenza locali che, grazie ai soldi raccolti dalla Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, potranno aiutare la comunità e i ragazzi bisognosi. La salute mentale dei più giovani sta molto a cuore alla principessa e al principe di Galles: si battono affinché queste problematiche non siano un tabù, affinché ci sia corretta informazione in materia, così da sconfiggere anche il senso di colpa e la vergogna che a volte si sperimentano.

La principessa ha indossato un must del suo guardaroba: il cappotto cammello, che non dovrebbe mai mancare nell'armadio autunnale. Lo ha inserito in un elegantissimo full color look: abito in maglia a collo alto e cintura in vita, pochette abbinata, décolleté nude.

in foto: Kate Middleton col cappotto cammello a gennaio 2022

Il significato della spilla rossa

Sia Kate Middleton che il principe William hanno appuntato al bavero una spilla rossa a forma di papavero. Il fiore rosso ha un significato simbolico ben preciso ed è un elemento ricorrente nei look della royal family in questo periodo. L'11 novembre, infatti, si celebra il Remembrance Day nel Regno Unito e nei paesi del Commonwealth: è un momento in cui si commemorano i caduti in guerra, i soldati che hanno perso la vita in trincea, nel primo conflitto mondiale e in tutti i conflitti successivi. Il papavero è il fiore simbolo della ricorrenza: sta ad indicare il dolore della perdita.