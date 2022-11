Kate Middleton e l’eleganza bon ton: la principessa riporta in auge la camicia a pois I pois sono la fantasia preferita di Kate Middleton, nota per il suo stile elegante e raffinato: per un video-messaggio ha indossato una camicetta bon-ton.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton con la camicetta Tory Burch nel 2021

Kate Middleton è famosa per lo stile bon ton che la contraddistingue in ogni occasione: la principessa è elegante e raffinata, non sbaglia mai un colpo che si tratti di uscite pubbliche o eventi ufficiali oppure serate di gala. Nel tempo ha dimostrato di saper aderire perfettamente all'etichetta, distinguendosi però con un abbigliamento che è diventato iconico: i capi must del suo guardaroba sono i famosi coat dress. Ma ama moltissimo anche i blazer e una delle fantasia più ricorrenti nel suo guardaroba è quella a pois.

Kate Middleton ancora coi pois

Kate Middleton ama i pois. L'abbiamo vista con questo look in più di un'occasione: l'abito del match di tennis tra Djokovic e Sinner, quello con capello abbinato sfoggiato al Royal Ascot di quest'anno, quello verde griffato indossato durante un viaggio in Irlanda. Stavolta i pois hanno fatto la loro comparsa in un video condiviso il 30 ottobre: la principessa ha mandato un messaggio di supporto a coloro che lottano contro la dipendenza.

Kate Middleton nel video sulla tossicodipendenza

La principessa si è rivolta direttamente a coloro che soffrono, ricordando che è importante non sentirsi diversi o esclusi, perché è qualcosa in cui chiunque potrebbe ritrovarsi coinvolto. La moglie del principe William ha esortato queste persone a non cadere vittime della vergogna e del senso di colpa, ma piuttosto a trovare il coraggio per chiedere aiuto ai propri cari, magari alla famiglia.

in foto: camicetta Tory Burch

Il video di Kate Middleton rientra nella campagna Action on Addiction guidata dal Forward Trust, di cui è madrina: si svolge durante la Settimana della sensibilizzazione sulla dipendenza (30 ottobre – 7 novembre) e punta a fare informazione sul tema, per dare più consapevolezza sulle cause e la natura del fenomeno, ridurre i pregiudizi e consentire a più persone possibili di ricevere il supporto necessario per uscirne.

Kate Middleton con la camicetta Tory Burch nel 2021

Nel video Kate Middleton ha riciclato una camicetta Tory Burch: il modello in seta presenta pois bianchi su fondo blu, polsini bianchi a contrasto rifiniti con borso smerlato e colletto bianco. Appartenendo a una vecchia collezione del brand, non è più disponibile per l'acquisto. La principessa l'ha sfoggiata già nel 2021, per una visita alle organizzazioni locali di Wolverhampton. Stavolta l'ha abbinata a un paio di pantaloni blu scuro con cintura in vita: semplice e chic allo stesso tempo.