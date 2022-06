Kate Middleton al Royal Ascot con l’abito a pois di lady Diana (e gli stessi orecchini di perle) Due icone di stile reali ma con lo stesso abito: Kate Middleton ha sfoggiato lo stesso abito a pois di lady Diana per il Royal Ascot 2022.

Mancava solo lei e alla fine è arrivata: Kate Middleton ha fatto il suo ingresso al Royal Ascot, l'evento equestre dell'aristocrazia inglese, insieme al marito William. La coppia, elegantissima come sempre, ha rubato la scena all'evento: il principe indossava un morning dress con cappello a cilindro, mente la Duchessa era radiosa con un abito candido a pois. Ai fan della famiglia reale non è sfuggito il dolce omaggio a lady Diana: ancora una volta Kate Middleton ha "copiato" un famoso look della principessa di Galles, indimenticabile icona di stile.

Kate Middleton "copia" lady Diana

Giugno è un mese ricco di eventi per la famiglia reale e Kate Middleton ha un ruolo sempre più da protagonista: dopo aver incantato con l'abito azzurro al Garter Day, la Duchessa si è rimessa al lavoro e ha partecipato a un incontro istituzionale legato ai diritti dell'infanzia con un blazer rosa cipria. Per l'apparizione al Royal Ascot Kate Middleton ha dato prova di una perfetta conoscenza del dress code: ha indossato un abito a maniche lunghe movimentato da un delicato drappeggio di Alessandra Rich, abbinato a pump scamosciate di Ralph Lauren.

Kate Middleton con un abito di Alessandra Rich al Royal Ascot

La scelta del look è tutt'altro che casuale: l'abito è un velato omaggio a lady Diana, che proprio al Royal Ascot, nel 1987, sfoggiò un identico abito bianco a pois blu. L'abito di Kate Middleton è più moderno nella linea, non ha i volant sui fianchi e ha una lieve plissettatura sul corpetto. Impossibile, però, non riconoscere l'ispirazione. Anche gli orecchini di perle sono molto simili: il modello indossato dalla duchessa è arricchito da brillanti, ma potrebbero arrivare proprio dalla collezione della principessa di Galles. Non è la prima volta che Kate Middleton prende ispirazione dallo stile di lady D: questa volta però ha voluto indossare un abito simile proprio per la stessa occasione, le corse di cavalli patrocinate dalla famiglia reale.

Lady Diana ad Ascot insieme al principe Filippo

Kate Middleton ad Ascot con il cappellino "floreale"

Il tocco finale nel look di Kate Middleton è il cappellino a tesa larga con i fiori bianchi: è tradizione infatti che alle famose corse di cavalli le signore sfoggino cappelli originali. Pappagalli, teiere, bandiere inglesi, pagode e chi più ne ha più ne metta: al Royal Ascot 2022 si sono visti copricapi di tutti i colori. Ovviamente le lady della famiglia reale non possono indulgere in stravaganze: Kate Middleton ha trovato il giusto compromesso in un ramo fiorito, perfetto per aggiungere un tocco di grazia al look. Anche lady Diana sarebbe fiera di lei!