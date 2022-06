Kate Middleton, business woman di classe: l’incontro di lavoro è col tailleur rosa cipria Kate Middleton si è recata presso il Royal Foundation Center for Early Childhood con un perfetto look da business woman: semplice ma di classe.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Alexander McQueen

Un anno fa Kate Middleton, molto attiva dal punto di vista sociale, ha fatto qualcosa di più: risale infatti a giugno 2021 il lancio del Royal Foundation Center for Early Childhood, un centro per l'infanzia interamente dedicato allo studio dei primi cinque anni di vita dei bambini. Questo arco di tempo pre-scolare è decisivo per la crescita, perché è quello in cui si gettano basi per ciò che si diventerà in futuro. Per questo da vera paladina dell'infanzia, la duchessa ha voluto dare vita a questo progetto, dedicato interamente ai più piccoli, per proteggerli e garantire loro un domani sano e sicuro. La moglie del principe William per festeggiare il primo compleanno del Centro, vi ha fatto ritorno con un look semplice ma d'effetto.

Kate Middleton impeccabile all'incontro di lavoro

Kate Middleton ha preso parte alla tavola rotonda del Royal Foundation Center for Early Childhood con un look davvero professionale, ma al tempo stesso chic e sofisticato. Erano presenti anche diversi ministri del governo e alti funzionari, con lo scopo di discutere dello sviluppo della prima infanzia. Con l'occasione, è stata anche presentata una nuova ricerca del Centro, la quale dimostra che benché sia largamente riconosciuto che il benessere di un adulto venga influenzato dalla prima infanzia, solo il 17% degli intervistati riconosce l'importanza specifica della fascia di età compresa tra zero a cinque anni. Su Instagram la duchessa ha spiegato:

in foto: completo Alexander McQueen

È trascorso un anno da quando abbiamo lanciato il Royal Foundation Center for Early Childhood. Oggi è stata un'altra opportunità per sottolineare l'importanza unica dei primi cinque anni e l'impatto significativo che ha sui risultati della nostra vita successiva. La ricerca del Centro mostra che l'importanza dei primi anni è sottovalutata e, nonostante ciò che la scienza ci dice ora, sappiamo che solo una minoranza di persone comprende l'importanza fondamentale dei primi cinque anni di vita di un bambino. Può essere una questione complessa, ma abbiamo l'opportunità di contribuire a plasmare il futuro.

Per l'occasione la duchessa di Cambridge ha indossato un tailleur rosa cipria di Alexander McQueen, il suo brand del cuore: blazer con un solo bottone da 1490 euro e pantaloni a vita alta da 650 euro. Ha aggiunto un semplice top bianco, completando il look con un paio di décolleté rosa cipria di Emmy London e con borsa a cartella nera di Smythson da oltre 700 euro. Immancabili i gioielli, sempre all'insegna della semplicità: ha scelto collana con ciondolo di diamanti abbinata ad orecchini, il tutto del brand londinese Mappin & Webb. Anche agli incontri di lavoro, così come alle serata di gala e agli eventi ufficiale, la duchessa sa sempre come fare per non passare inosservata.