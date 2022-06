Kate Middleton celebra l’Ordine della Giarrettiera in blu: è la regina di stile dell’evento Dopo due anni di stop per via della pandemia torna il Garter Day: Kate Middleton brillava con gioielli da sogno e rose tra i capelli.

A cura di Beatrice Manca

Le celebrazioni del Giubileo sono appena terminate ma la royal family britannica è già tornata agli impegni ufficiali: la regina Elisabetta ha celebrato il "Garter Day", dedicato all'Ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco della Gran Bretagna. Ebbene sì, i cavalieri esistono ancora: quest'anno ha ricevuto il prestigioso titolo anche Camilla di Cornovaglia. Le nomine vengono conferite anche al di fuori dell'aristocrazia, in riconoscimento del servizio pubblico. La solenne cerimonia è stata sospesa due anni per la pandemia e ora è ripresa in grande stile: tra le protagoniste c'era ovviamente Kate Middleton, incantevole in azzurro pervinca.

Kate Middleton "copia" l'abito del Giubileo

Squadra che vince non si cambia, avrà pensato la Duchessa. Dopo aver incantato al Giubileo della regina Elisabetta con un dress coat bianco, ha deciso di andare sul sicuro e indossare lo stesso modello anche per il Garter Day, ma variando il colore. Entrambi gli abiti sono firmati Alexander McQueen: cambiano alcuni dettagli, ma si tratta di due abiti molto simili.

Sophie Wessex in Valentino e Kate Middleton in Alexander McQueen

La domanda comunque sorge spontanea: perché Kate Middleton, con un guardaroba infinito a disposizione, ha così tanti abiti simili? La Duchessa ha una precisa strategia: quando è sicura che un abito la valorizza e le piace ne compra almeno due in colori diversi. Una scelta che ha diversi vantaggi; si riduce al minimo il rischio di sbagliare e si crea un guardaroba assolutamente riconoscibile, la base di quello "stile Kate" chic e raffinato che ha reso la Duchessa di Cambridge un'icona di stile planetaria.

Kate Middleton con un cappello Juliette Botterill e gioielli di G. Collins & Sons

Kate Middleton con i gioielli di diamanti e platino

In molti non hanno potuto fare a meno di notare l'affinità cromatica con Sophie di Wessex, moglie del principe Edoardo, vestita di rosa confetto: l'armonia dei due abiti vicini è straordinaria. Per completare il look stavolta Kate Middleton ha scelto un paio di slingback blu oltremare firmate Aquazzura e un cappellino con le rose firmato Juliette Botterill. Ancora una volta a rubare la scena sono i gioielli firmati G. Collins & Sons: una parure di platino, diamanti e tanzanite forse regalata dal principe William alla moglie, coordinata con l'ormai iconico anello di fidanzamento blu. Probabilmente il colore della mise non è stato scelto a caso: il blu è uno dei colori dello stemma dell'Ordine della Giarrettiera (nonché della bandiera anglosassone) e la stessa Kate Middleton è membro dell'ordine. In ogni caso, la scelta è vincente: è la vera regina di stile della cerimonia!