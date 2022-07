Kate Middleton a Wimbleton con l’abito a pois: il look bon-ton per lo scontro tra Djokovic e Sinner Kate Middleton e il principe William sono arrivati al torneo di Wimbledon per lo scontro tra Djokovic e Sinner. La Duchessa ha attirato tutti i riflettori su di sé col suo abito a pois: ecco chi ha firmato il polka dress riciclato in bianco e celeste.

A cura di Valeria Paglionico

Il torneo di Wimbledon è un appuntamento fisso per la Royal Family britannica e non sorprende che oggi tra gli spalti siano arrivati Kate Middleton e il principe William, la cui assenza cominciava a farsi sentire. I due si sono seduti nella zona riservata proprio ai reali e hanno assistito fianco a fianco a una delle partite chiave del nono giorno dell'evento, quella tra Djokovic e Sinner, scontro fondamentale per guadagnarsi un posto in semifinale. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la Duchessa di Cambridge, apparsa come al solito elegante e bon-ton con un abito a pois: ecco chi ha firmato il suo polka dress in bianco e celeste da oltre 2.100 euro

Kate Middleton a Wimbledon segue il trend degli abiti a pois

Non è la prima volta che Kate Middleton presenzia al torneo di Wimbledon ma la cosa che in pochi sanno è che non lo fa solamente in rappresentanza della Royal Family, è appassionata di tennis fin da ragazzina, tanto che prima di sposare William aveva sempre partecipato all'evento in compagnia del padre Michael Middleton. Da quando è Duchessa ha accettato il patrocinio della Lawn Tennis Association e non manca mai all'iconico torneo (al quale ad esempio nel 2019 prese parte al fianco di Meghan Markle). Quale migliore occasione della prima apparizione pubblica per dare il meglio di lei in fatto di stile? La principessa ha seguito il trend degli abiti a pois per l'estate, riconfermando il suo amore per il riciclo.

L’abito di Alessandra Rich

Il vestito di Kate Middleton è riciclato

Il polka dress di Kate Middleton è firmato Alessandra Rich: si tratta di un abito chemisier celeste decorato all-over con dei pois bianchi, ha la gonna e il bustier leggermente plissettati, le maniche a sbuffo e una cintura in tinta che le segna il punto vita. La cosa che i più attenti di sicuro ricordano è che la Duchessa lo aveva già indossato di recente, per la precisione durante uno degli eventi per le celebrazioni ufficiali per il giubileo di Platino della regina Elisabetta II. A fare la differenza sono stati gli accessori: Kate ha abbinato l'abito a pois a una borsa bianca di Mulberry e a delle scarpe black&white sempre di Alessandra Rich. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri da diva (firmati Finlay) e gli orecchini di perle di In2 design.