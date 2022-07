Sinner-Djokovic oggi ai quarti di Wimbledon, orario e dove vederla in tv e streaming: Jannik contro Nole per le semifinali

Oggi Jannik Sinner sfiderà Djokovic ai quarti del torneo di Wimbledon di tennis: in palio la qualificazione alle semifinali dello slam inglese. La sfida è in programma alle ore 14:30 e sarà il primo a giocarsi sul campo centrale dell'All England Club. La diretta TV sarà trasmessa sui canali Sky, in esclusiva per gli abbonati, e in streaming su SkyGo e NowTV. È la prima volta che i due tennisti si affrontano in uno Slam: unico precedente a Montecarlo nel 2021 su terra con il serbo che vince per 2 set a 0.

Strepitoso il percorso di Jannik a Londra, unico italiano ancora in gara nel tabellone: l'altoatesino – numero 13 nel ranking e 10 nel seeding – ha raggiunto i quarti dopo aver vinto contro Alcaraz agli ottavi in un match straordinario. Di fronte il campione in carica dei Championships nonché numero 3 al mondo, Nole Djokovic, tra i favoriti insieme a Nadal per la vittoria del torneo.

Jannik non parte con i favori del pronostico ma prima di questa edizione del torneo non aveva mai vinto sull'erba: dopo l'arrivo nel suo staff del coach Darren Cahill, Sinner ha incasellato 4 vittorie sull'erba – contro Wawrinka, Ymer, Isner e Alcaraz – e sogna di centrare le semifinali dello slam inglese per la prima volta nella sua carriera.

"Lui è un top player – ha dichiarato Djokovic – vedo un po' di me stesso nel gioco di Sinner".

